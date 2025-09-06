Недавно в Китае состоялся масштабный парад, куда китайский лидер пригласил представителей разных стран. Среди них были лидеры России, Северной Кореи и Ирана. Это событие показало, какие военные возможности имеет КНР.

Военный аналитик Ян Матвеев рассказал 24 Каналу, что Си Цзиньпин собрал лидеров разных стран не для того, чтобы объединиться с ними в какую-то коалицию. Наоборот, его целью, вероятно, было продемонстрировать, что это его вассалы. В частности Китаю очень выгодно покупать природные ресурсы путинской России по низким ценам.

"Путин сейчас очень сильно зависит от Пекина, ведь Си Цзиньпин продолжает помогать ему в войне (против Украины – 24 Канал)", – сказал он.

Насколько мощное китайское оружие?

Ян Матвеев отметил, что парад в Китае выглядел очень эффектно. Там было очень много ракет, разнообразной техники и беспилотников.

С одной стороны это выглядит угрожающе, однако с другой – китайские ракеты не имеют практического применения, хотя никто и не сомневался, что у Китая есть много оружия. Понятно, что Си Цзиньпину надо хвастаться этим перед собственным народом, своими союзниками-вассалами и показывать мощности противником,

– отметил он.

Военный аналитик подчеркнул, что огромные беспилотники китайской армии выглядели очень эффектно на параде, но в условиях реальной войны они недостаточно эффективны по сравнению с гораздо меньшими дронами.

Большие дроны – как самолеты, поэтому их будут сбивать мощные системы противовоздушной обороны. В небе же господствуют маленькие беспилотники,

– высказался он.

Поэтому основная опасность производства вооружения заключается в масштабах изготовления небольших дронов. Китай не показывал такие экземпляры на параде, однако, по словам Матвеева, у Си Цзиньпина, вероятно, такие процессы также налажены.

Это может быть одна из главных скрытых угроз со стороны военной промышленности Пекина.

