Главная опасность – масштабы: военный аналитик разобрал возможности оружия Китая на параде
- Парад в Китае продемонстрировал значительные военные мощности государства, но аналитик отметил, что китайские ракеты не имеют практического применения.
- Основная угроза заключается в производстве небольших дронов, которые Китай не показал на параде, но, вероятно, имеет налаженные процессы их изготовления.
Недавно в Китае состоялся масштабный парад, куда китайский лидер пригласил представителей разных стран. Среди них были лидеры России, Северной Кореи и Ирана. Это событие показало, какие военные возможности имеет КНР.
Военный аналитик Ян Матвеев рассказал 24 Каналу, что Си Цзиньпин собрал лидеров разных стран не для того, чтобы объединиться с ними в какую-то коалицию. Наоборот, его целью, вероятно, было продемонстрировать, что это его вассалы. В частности Китаю очень выгодно покупать природные ресурсы путинской России по низким ценам.
"Путин сейчас очень сильно зависит от Пекина, ведь Си Цзиньпин продолжает помогать ему в войне (против Украины – 24 Канал)", – сказал он.
Насколько мощное китайское оружие?
Ян Матвеев отметил, что парад в Китае выглядел очень эффектно. Там было очень много ракет, разнообразной техники и беспилотников.
С одной стороны это выглядит угрожающе, однако с другой – китайские ракеты не имеют практического применения, хотя никто и не сомневался, что у Китая есть много оружия. Понятно, что Си Цзиньпину надо хвастаться этим перед собственным народом, своими союзниками-вассалами и показывать мощности противником,
– отметил он.
Военный аналитик подчеркнул, что огромные беспилотники китайской армии выглядели очень эффектно на параде, но в условиях реальной войны они недостаточно эффективны по сравнению с гораздо меньшими дронами.
Большие дроны – как самолеты, поэтому их будут сбивать мощные системы противовоздушной обороны. В небе же господствуют маленькие беспилотники,
– высказался он.
Поэтому основная опасность производства вооружения заключается в масштабах изготовления небольших дронов. Китай не показывал такие экземпляры на параде, однако, по словам Матвеева, у Си Цзиньпина, вероятно, такие процессы также налажены.
Это может быть одна из главных скрытых угроз со стороны военной промышленности Пекина.
Что известно о военном параде в Китае?
Путин прибыл с длительным визитом в Китай. Одной из причин был парад, на который пригласил его Си Цзиньпин.
В Пекине состоялся военный парад в честь годовщины победы Китая над Японией во Второй мировой войне. Си Цзиньпин показал новейшее вооружение, однако это возмутило Дональда Трампа, который воспринял это событие как заговор Китая, России и Северной Кореи против США.
На параде китайские власти впервые представили межконтинентальную баллистическую ракету DF-61. Тем самым Пекин продемонстрировала готовность защищать государственные интересы.