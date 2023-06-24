Из-за мятежа от Пригожина: в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции"

Очевидно, Столица России готовится к боям, которые могут возникнуть с "восставшими вагнеровцами". В окрестностях Москвы начали замечать военную технику, в частности, бронетранспортеры.

В пятницу вечером, 23 июня, лидер ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о начале "марша за справедливость" и участии в нем якобы 25 тысяч наемников. В Москве это восприняли серьезно – начали взимать военную технику для обороны города, – информирует 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы.

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Ситуация в Москве и области

Как пишут пропагандисты, начинается никакая не гражданская война, как многие подумали, а – "антитеррористические меры", которые всего-навсего преследуют цель усилить безопасность. Будто эта безопасность была к тому и есть что усиливать?

Кроме того, был введен дополнительный контроль на дорогах. Проведение определенных массовых мероприятий – ограничили и предложили местным отнестись ко всему этому "с пониманием".

В столичной области ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические меры. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, поэтому прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге, прежде всего, за пределы региона. Прошу сохранять спокойствие,

– написал губернатор области.

С 04:00, 24 июня на трассе М4 "Дон" в Московской области, которой было ограничено движение, можно заметить военную технику разного типа.

Что происходит на трассе под Москвой / фото с телеграм-каналов

Пробки на дорогах в Московской области через военную технику / фото из телеграм-каналов

Что происходит в других регионах

В Воронежской области России объявили план "Крепость". Он предусматривает усиленную защиту полицейских участков от вооруженных нападений. Кроме того, было перекрыто движение по трассе из Воронежа в сторону Ростова-на-Дону.

В самой же Ростовской области не менее тревожно. В центральном городе региона местные заметили военных, окружавших админздания, и их технику. Также был объявлен план "Крепость".

Губернатор Липецкой области призвал людей воздержаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область. Как он отметил, в регионе ужесточились меры безопасности, особенно на объектах критической инфраструктуры.

В Курской области ночью было слышно взрывы. Губернатор утром принялся говорить об "атаке беспилотников", "успешной работе ПВО" и обвинять во всем Вооруженные Силы нашего государства.

Впоследствии Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на территории Москвы и области был введен режим "контртеррористической операции".