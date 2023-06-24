У п'ятницю ввечері, 23 червня, лідер ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив про початок "маршу за справедливість" та участь в ньому нібито 25 тисяч найманців. У Москві це сприйняли серйозно – почали стягувати військову техніку для оборони міста, – інформує 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

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Ситуація у Москві та області

Як пишуть пропагандисти, розпочинається ніяка не громадянська війна, як багато хто подумав, а – "антитерористичні заходи", що всього-на-всього мають на меті посилити безпеку. Так, ніби ця безпека була до того і є що посилювати?

Окрім того, було запроваджено додатковий контроль на дорогах. Проведення певних масових заходів – обмежили та запропонували місцевим поставитися до цього всього "з розумінням".

У Московській області ситуація контролюється правоохоронними органами та ФСБ. Проводяться антитерористичні заходи. Можливі додаткові перевірки на дорогах на південному напрямку, тому прошу по можливості утриматися від поїздок на особистому транспорті на півдні насамперед за межі регіону. Прошу зберігати спокій,

– написав губернатор області.

Від 04:00, 24 червня на трасі М4 "Дон" в Московській області, якою було обмежено рух, можна помітити військову техніку різного типу.

Що відбувається на трасі під Москвою / фото з телеграм-каналів

Затори на дорогах у Московській області через військову техніку / світлини з телеграм-каналів

Зверніть увагу! Згодом Національний антитерористичний комітет повідомив, що на території Москви та області було введено режим "контртерористичної операції".

Що відбувається в інших регіонах