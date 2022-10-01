Второй за год: в Буркина-Фасо снова военный переворот
Источник:The Guardian
В Западной Африке неспокойно. Военные государства Буркина-Фасо свергли действующего президента – это уже второй подобный инцидент за 2022 год.
Военные Буркина-Фасо во главе с самопровозглашенным лидером государства Ибрагимом Траоре захватили контроль над телевидением. Они заявили, что действующий президент страны Поля-Анри Дамиба отстранен от исполнения своих обязанностей.
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Что известно о военном перевороте в Буркина-Фасо
Вооруженные солдаты распустили правительство и временно отменили действие конституции и переходного устава, регулировавшего правовые отношения в стране. Они также закрыли границы на неопределенный срок и приостановили действия общественных и политических организаций.
Главарь повстанцев Ибрагим Траоре заявил, что они решили убрать Дамибу из-за того, что он не способен был справиться с обострением исламистского восстания.
Перед лицом постоянного ухудшения ситуации с безопасностью мы неоднократно пытались переориентировать переход на вопросы безопасности.
– сказал Траоре.
Военные пообещали международному сообществу, что они будут уважать свои обязательства. Также они призвали местных жителей "мирно заниматься своими делами".
Режим Поля-Анри Дамибы
Бывший президент страны пришел к власти в результате государственного переворота в январе 2022 года. Он сверг демократически избранного президента Роха Марка Каборе.
Дамиба и его союзники пообещали сделать страну более безопасной, но не смогли этого выполнить. Насилие в Буркина-Фасо не утихает. Особенно население разочаровалось руководством в последние месяцы из-за того, что это не смогло прекратить нападения боевиков.
Число исламистских формирований в стране растет. Многие присягают на верность группировкам "Исламское государство" и "Аль-Каида". В результате атак погибают тысячи жителей Буркина-Фасо. Известно, что два миллиона человек вынуждены были покинуть свои дома.
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Реакция ООН на военный переворот в Буркина-Фасо
Представители Организации Объединенных Наций сказали, что озабочены ситуацией и призвали разрешить конфликт мирно.
Буркина-Фасо нуждается в мире, стабильности и единстве, чтобы бороться с террористическими группами и преступными сетями, действующими в некоторых частях страны,
– заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик.
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