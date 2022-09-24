В Китае заметили военную технику, авиарейсы отменены: будет ли там переворот

Сообщения о возможном военном перевороте в КНР абсолютно необоснованны. На сегодняшний день нет достаточно причин считать, что такой сценарий в стране может быть воплощен в жизнь.

Глава Китая Си Цзиньпин является лояльной и близкой армии фигурой, что уменьшает шансы на военный переворот. Об этом 24 каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

Обратите внимание Цены на нефть вернулись к росту: какую роль сыграли Китай и Британия

Был ли переворот

Эксперт отметил, что если бы в КНР был военный переворот, то первоисточником о том, что это произошло, не стали бы учетные записи в Twitter, а непосредственно ход событий в Пекине.

Это могло бы быть блокирование войсками правительственного квартала, перестрелки или какой-то дворцовый переворот, о котором никто не будет сливать информацию неверифицированным медиа, или малоизвестным англоязычным Twitter-аккаунтам. Чисто технически это не выглядит как военный переворот, потому что у него были бы совсем другие внешние проявления,

– объяснил обозреватель.

По его мнению, отстранение Си Цзиньпина от власти стало бы новостью, которая "встряхнула бы мир сразу".

"Это было бы гораздо громче, чем даже убийство путина. КНР оказывает значительное влияние в мире, поэтому мы немедленно увидели бы прямые последствия этого", – добавил политолог.

Советуем В случае нападения Китая на Тайвань: что пообещали три крупнейших банка США

Он считает, что все сообщения о возможном военном перевороте в КНР "абсолютно ничем не обоснованы".

"Все из-за того, что действующий руководитель Китая Си Цзиньпин является достаточно лояльным к армии государственным руководителем. Его можно назвать даже выходцем из военных кругов, потому что он когда-то лоббировал замену военных округов в КНР на боевые, увеличение финансирования оборонки и наращивание военных возможностей Национально-освободительной армии Китая (НОАК), – подчеркнул Божко.

Будет ли переворот в КНР: смотрите видео

Военные – под контролем

Специалист рассказал, что военная верхушка КНР полностью подконтрольна политическому руководству, что тоже уменьшает шансы на военный переворот.

НОАК не является политически самостоятельным. Она, как и советская армия, контролируется партийными структурами через главное политическое управление и институты политруков. В законе о национальной обороне прописали возможность отстранения офицеров, которые идеологически нелояльны. Поэтому партия имеет жесткие механизмы контроля,

– указал эксперт.

По его словам, армия также контролируется Министерством публичной безопасности, которое по своей направленности деятельности является автономной структурой армии.

"Очень часто говорят, что глава северного военного округа Ли Чуань мог возглавить этот военный переворот. Я так же рассматриваю как некую химеру и спекуляцию. Его округ находится на севере Китая. Туда не входит столица страны, потому что Пекин – это центральный военный округ", – заметил обозреватель.

Читайте также Договаривается об отставке путина, – Жданов объяснил, зачем патрушев поехал в Китай

Он подчеркнул, что должность главы военного округа не является "сверхвысокой", потому что в структуре войск есть Центральный военный совет КНР, который является и партийным, и военным механизмом обороны, а также альтернативным органом власти, чтобы контролировать государство, когда политические органы на это не способны.

"Сама конструкция развития китайского общества, государства и армии дают нам основания говорить, что для переворота здесь не хватает оснований и причин, потому что в этой истории Си Цзиньпин значительно ближе к армии, чем его определенные недоброжелатели, которые будут скорее представителями коммунистической партии, чем армейцами", – убежден Божко.

Кто заинтересован в перевороте

Эксперт констатировал, что наиболее вероятными "интересантами" возможного военного переворота в КНР являются спецслужбы Тайваня или США.

Перемещение техники и "no fly zone" могут быть связаны с учениями, проводимыми КНР в ответ на обострение отношений с Тайванем. КНР сразу начала проводить массовые учения флота и авиации и стрельбы. В то же время существуют информационные инструменты в США и других государствах, которые позволяют трактовать эти меры как нестабильность в Китае,

– резюмировал обозреватель.

"Государственный переворот" в КНР: что известно

В соцсетях активно распространяются слухи о военном перевороте в Китае и аресте главы КНР Си Цзиньпина и других руководителей страны. Подтверждением этому может быть массовая отмена авиарейсов, сообщает издание The Epoch Times. По его информации, 21 сентября в стране отменили 9583 авиарейса внутри Китая.

Китайская правозащитница Дженнифер Цзэн опубликовала в своем Twitter видеозапись от 22 сентября, на которой военная техника двигается в сторону Пекина. Колонна протяженностью 80 км протянулась от округа Хуанлай недалеко от китайской столицы до города Чжанцзякоу в провинции Хэбэй.

Такие слухи распространяются на фоне предстоящего 16 октября 20-го съезда Коммунистической партии Китая. Съезд определит политическую жизнь Китая, разделение властей в Компартии Китая на ближайшие пять лет, а также вопрос продления полномочий лидера КНР Си Цзиньпина.

Вас также может заинтересовать – что задумал Си Цзиньпин: смотрите видео