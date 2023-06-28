Неожиданный персонаж: кто мог содействовать Пригожину и предать Кремль

Недолгий мятеж Евгения Пригожина все же имел некоторые потрясающие результаты. Миф об "сплочении" русского народа был развеян, когда вагнеровцы фактически беспрепятственно прошли в Московскую область. При этом еще и захватывая все военные объекты в Ростове и Воронеже. Действовать сам в этом Пригожин не мог.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его мнению, поддержка действий Пригожина уходила из политической верхушки России. Точнее из окружения одного влиятельного и удивительно неожиданного лица.

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Кто мог помочь Пригожину

Очевидно, что этот "марш" не мог пройти только с участием Пригожина. Для такой поддержки или хотя бы отсутствия сопротивления со стороны спецслужб и военных необходимо было "покровительство" одного из высшего руководства России.

"Пригожин не самостоятельный. Он вышел за рамки того, что он убийца, боевик, террорист. Он начал провозглашать политические вещи, которые касались не только поля боя, но всего российского общества", – отметил Александр Мусиенко.

Очевидно, успешно продвигать такие тезисы ему помогали.

У меня есть основания полагать, что это был кто-то из окружения Шойгу, у которого довольно амбициозные планы,

– подчеркнул военный эксперт.

Это может звучать довольно парадоксально, ведь большинство претензий Пригожина касались именно Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Однако сейчас можно проследить, кто больше всего выиграл от этого мятежа.

По мнению Мусиенко, это никто другой как Шойгу. Есть несколько оснований так считать:

он сейчас создает резервную армию, которая будет ему подконтрольна;

Шойгу дал всем понять, что любая критика и даже мятежа от него "отскакивают";

была демонстрация слабости Владимира Путина.

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Новый "культ личности"

За последний год авторитет российского диктатора существенно снизился. Фактически взорвал его именно мятеж Пригожина. Однако и это не будет концом интересных событий в России.

Будет и следующий этап. Возможно, даже саботирование действий на фронте. Цель – сделать "лайтовый" переход власти, максимально полезный для них (элит – 24 Канал), чтобы Путин пошел как Ельцин. Есть понимание того, что цена вопроса – очень высока,

– заметил Мусиенко.

В частности, речь идет о нынешних и будущих поражениях российской армии на фронте. Поэтому сейчас политическая верхушка хочет провести этот переход и вывести войска из Украины, договорившись с Западом. Это поможет им выйти из войны с меньшими рисками и потерями.

"Или будет этот переход и они с Западом будут договариваться о выходе из этой войны, а Путина объявят виновным во всем. Тогда будет новый "культ личности" как со Сталиным. Или их поглотит смута гражданской войны, которая может привести к распаду России", – предположил военный эксперт.

Поэтому перед военно-политическим руководством России сейчас может стоять цель показать, что Путин не может справиться с ситуацией. Более того, он мощно финансировал Пригожина и ППК "Вагнера", хотя частные армии в России запрещены. Доказав, что Владимир Путин слаб для контроля над всеми процессами, возникнет очевидная потребность в смене руководства страной.

Процесс будет разворачиваться в дальнейшем.

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