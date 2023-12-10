"Кто придет на мое место": танкист рассказал, как после ранения вернулся в ряды ВСУ

Существует множество случаев, когда раненые защитники возвращаются в ряды армии и снова начинают давать отпор врагу. Свою историю возвращения рассказал боец 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Артём с позывным "Петарда" служит в 93-й бригаде "Холодный Яр". Танкист получил ранение в конце 2022 года, но уже вернулся на службу и снова начал выполнять задачи.

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Как военный получил ранение

"Петарда" рассказал, что у него было ранение руки. Он в шутку рассказал, что даже не осознал, как его получил. По его словам, он понял только через несколько минут, что ранен, ведь рука перестала функционировать.

Через некоторое время он сообщил руководству о ранениях и уехал на эвакуацию. С декабря 2022 года по апрель 2023 года Артем перенес несколько серьезных операций. После них он еще долго восстанавливался и проходил курсы реабилитации – до сентября 2023 года.

Военно-врачебная комиссия признала Артема непригодным к прохождению военной службы. Однако боец не согласился с таким выводом и стал доказывать, что сможет выполнять боевые задания. Военный был настойчив и потому смог добиться от ВЛК решения о пригодности. В настоящее время боец уже вернулся на фронт и выполняет задачи в Донецкой области.

Почему военный так настойчиво хотел вернуться на фронт

Боец с позывным Петарда признается, что на замену раненым военным неохотно приходят, поэтому он решил вернуться на фронт к своим собратьям.

Девять месяцев я провел в Киеве по гражданской жизни. Я увидел, что если я комиссируюсь, кто придет на мое место, если все раненые будут комиссироваться, тогда что? Все равно будем ранеными воевать, но уже под Киевом? Ибо, к сожалению, на замену не очень хотят кто-то идти,

– объяснил Артем.

Он также добавил, что сейчас снова служит танкистом. Военный поделился, что сейчас танки не используются в полном объеме на фронте из-за FPV-дронов. Поэтому несколько экипажей находятся на дежурстве, а другие занимаются повышением боевой подготовки, проводят тренировки и изучают новые тактики.

"Проводим тренировки, настраиваемся на то, что будем штурмовать. И на штурме привлекают танки. Обучаем людей, чтобы танки управлялись с оператором дрона, чтобы дрон летел и управлял танками, давал ему цели, вел маршрутом. Из-за того, что у противника много FPV-дронов, нам это очень мешает. Потому что большой риск не доехать до огневой позиции. Поэтому стараемся искать, портативные РЭБ", – поделился военный.