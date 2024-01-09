Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, заметив, что оккупанты сейчас имеют одну главную задачу. Они хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также захватить Купянск Харьковской области до так называемых "выборов президента России"

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Какой военный потенциал России

Как подчеркнул Черник, к сожалению, оккупанты имеют огромное количество личного состава. Несмотря на серьезные потери, они могут бросать новые подразделения на фронт.

Также Россия имеет колоссальное количество разной военной техники. Хотя, конечно, с производством у них не всегда хорошо. К примеру, сейчас оккупанты среди танков могут производить только Т-90. По разным данным, их производят около 20 – 25 единиц в месяц.

Мы уничтожили более 6 тысяч вражеских танков. А открытые источники утверждали, что на складах до начала полномасштабной войны у России было от 12 до 15 тысяч танков. Если прибавить сюда и БТР, и БМП. Так эту цифру еще можно умножать. Мы уничтожили в общей сложности где-то 16-17 тысяч бронетехники. Так еще по меньшей мере такое же количество у них есть на складах,

– отметил Черник.

Потери России в войне против Украины: коротко