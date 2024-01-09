Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, заметив, что оккупанты сейчас имеют одну главную задачу. Они хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также захватить Купянск Харьковской области до так называемых "выборов президента России"
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Какой военный потенциал России
Как подчеркнул Черник, к сожалению, оккупанты имеют огромное количество личного состава. Несмотря на серьезные потери, они могут бросать новые подразделения на фронт.
Также Россия имеет колоссальное количество разной военной техники. Хотя, конечно, с производством у них не всегда хорошо. К примеру, сейчас оккупанты среди танков могут производить только Т-90. По разным данным, их производят около 20 – 25 единиц в месяц.
Мы уничтожили более 6 тысяч вражеских танков. А открытые источники утверждали, что на складах до начала полномасштабной войны у России было от 12 до 15 тысяч танков. Если прибавить сюда и БТР, и БМП. Так эту цифру еще можно умножать. Мы уничтожили в общей сложности где-то 16-17 тысяч бронетехники. Так еще по меньшей мере такое же количество у них есть на складах,
– отметил Черник.
Потери России в войне против Украины: коротко
- С начала полномасштабного вторжения Россия понесла колоссальное количество потерь как среди личного состава, так и военной техники. Все началось 24 февраля 2022 года.
- С тех пор Россия потеряла почти 366 тысяч личного состава. А за 8 декабря эта цифра выросла еще на 820 единиц.
- Также оккупанты потеряли 6036 танков, 11203 боевых бронированных машин, 8672 артиллерийских систем, 954 РСЗО, 638 средств ПВО, 329 самолетов, 324 вертолета, 6823 беспилотников и т.д.