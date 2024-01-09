Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що окупанти зараз мають одне головне завдання. Вони хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а також – захопити Куп'янськ Харківської області до так званих "виборів президента Росії".
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Який військовий потенціал Росії
Як наголосив Черник, на жаль, окупанти мають величезну кількість особового складу. Попри серйозні втрати, вони можуть кидати нові підрозділи на фронт.
Також Росія має колосальну кількість різної військової техніки. Хоча, звісно, з виробництвом у них не завжди все добре. До прикладу, зараз окупанти серед танків можуть виготовляти лише Т-90. За різними даними, їх виробляють близько 20 – 25 одиниць на місяць.
Ми знищили понад 6 тисяч ворожих танків. А відкриті джерела стверджували, що на складах до початку повномасштабної війни Росія мала від 12 – до 15 тисяч танків. Якщо додати сюди і БТР, і БМП. То цю цифру ще можна множити. Ми знищили загалом десь 16 – 17 тисяч бронетехніки. То ще щонайменше така ж кількість у них є на складах,
– зазначив Черник.
Втрати Росії у війні проти України: коротко
- З початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала колосальної кількості втрат як серед особового складу, так і серед військової техніки. Все почалося 24 лютого 2022 року.
- З того часу Росія втратила майже 366 тисяч особового складу. А за 8 грудня ця цифра зросла ще на 820 одиниць.
- Також окупанти втратили 6036 танків, 11203 бойових броньованих машин, 8672 артилерійських систем, 954 РСЗВ, 638 засобів ППО, 329 літаків, 324 гелікоптери, 6823 безпілотників тощо.