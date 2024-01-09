Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що окупанти зараз мають одне головне завдання. Вони хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а також – захопити Куп'янськ Харківської області до так званих "виборів президента Росії".

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Який військовий потенціал Росії

Як наголосив Черник, на жаль, окупанти мають величезну кількість особового складу. Попри серйозні втрати, вони можуть кидати нові підрозділи на фронт.

Також Росія має колосальну кількість різної військової техніки. Хоча, звісно, з виробництвом у них не завжди все добре. До прикладу, зараз окупанти серед танків можуть виготовляти лише Т-90. За різними даними, їх виробляють близько 20 – 25 одиниць на місяць.

Ми знищили понад 6 тисяч ворожих танків. А відкриті джерела стверджували, що на складах до початку повномасштабної війни Росія мала від 12 – до 15 тисяч танків. Якщо додати сюди і БТР, і БМП. То цю цифру ще можна множити. Ми знищили загалом десь 16 – 17 тисяч бронетехніки. То ще щонайменше така ж кількість у них є на складах,

– зазначив Черник.

Втрати Росії у війні проти України: коротко