Военный с позывным "Поэт" передал нежные слова поздравления любимой, маме и дочери с передовой

В Международный день борьбы за права женщин и международный мир военный Роман с позывным "Поэт" написал своей любимой, маме и дочери трогательный стих.

Сейчас молодой человек находится на передовой и защищает украинские земли от оккупантов.

Внимание Уничтожают оккупантов на передовой, защищают свои города, – в ГУР поздравили украинских женщин

Стихотворение "Поэта" из передовой

Кохана. Мама. Донечка. Прийміть

Мої вітання з найтеплішим святом.

Бажаю вам щасливих літ багато,

Нехай в душі лише любов бринить.

Пробачте, любі, що не уберіг,

Вас від жахів війни і лихоліття.

Я присягаюсь, що усе це сміття

Я вимету мітлою за поріг.

За кожну зморшку, за сльозу, за біль,

Помщуся і сторицею віддячу.

Тож побажайте нам і сил, і вдачі

Щоб ми захищені ішли завжди́ у бій.

Тепер я знаю, що у світі всім

Наші жінки не просто красивіші,

А найміцніші духом, найсильніші!

І поруч з військом захищають дім.

Реакция украинцев

Творчество молодого воина очень понравилось украинцам. На странице в Facebook они оставили много трогательных комментариев и попросили возвращаться живым. Вот некоторые из них:

"Лучший подарок, вернитесь все живые и здоровые. Вы самые лучшие, вы наша гордость".

"Только вернитесь. Нам еще рожать от вас. На руках кто нас будет носить. Все женщины с вами от малышек до старушек. Вы это чувствуете. Верим в вас".

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