Военный отреагировал на новости о том, что Маск выключал Starlink для ВСУ в 2022 году

СМИ сообщали, что Илон Маск якобы приказал выключить Starlink в Херсонской области во время контрнаступления ВСУ в 2022 году. Но в конце концов Силам обороны удалось освободить Херсон.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, заметив, что боевые действия в 2022 году отличаются от того, что происходит сейчас. Вероятно, тогда зависимость от Starlink была меньше.

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Могли ли действия Маска повлиять на контрнаступление ВСУ?

По словам Мусиенко, ему неизвестно о случаях перебоя систем Starlink во время контрнаступления ВСУ в 2022 году. Но нельзя отбрасывать версию, что Маск действительно это сделал.

Имело ли это критическое значение для украинского контрнаступления? Думаю, что нет. Потому что тогда бы контрнаступление не удалось бы, если бы Starlink имели определяющее значение,

– отметил Мусиенко.

Несмотря на это, эта ситуация указывает на то, что Силам обороны нужно иметь альтернативы системам Starlink. Важно не зависеть от одного производителя, чтобы не случалось различных неожиданных ситуаций, как это было недавно со сбоем, который длился примерно более 2 часов.

В общем такие материалы вполне могут быть попыткой России дискредитировать дальнейшую военную помощь для Украины. Россия заинтересована в том, чтобы сорвать наше взаимодействие с США.

Добавим, недавно Соединенные Штаты одобрили продажу Украине двух пакетов вооружения на 180 миллионов долларов. Речь идет об оборудовании для САУ М109 и ПВО.