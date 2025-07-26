Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зауваживши, що бойові дії у 2022 році відрізняються від того, що відбувається зараз. Ймовірно, тоді залежність від Starlink була меншою.

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Чи могли дії Маска вплинути на контрнаступ ЗСУ?

За словами Мусієнка, йому невідомо про випадки перебою систем Starlink під час контрнаступу ЗСУ у 2022 році. Але не можна відкидати версію, що Маск дійсно це зробив.

Чи мало це критичне значення для українського контрнаступу? Думаю, що ні. Бо тоді б контрнаступ не вдався б, якби Starlink мали визначальне значення,

– зазначив Мусієнко.

Попри це, ця ситуація вказує на те, що Силам оборони потрібно мати альтернативи системам Starlink. Важливо не залежати від одного виробника, щоб не траплялося різних несподіваних ситуацій, як це було нещодавно зі збоєм, який тривав приблизно більш ніж 2 години.

Загалом такі матеріали цілком можуть бути спробою Росії дискредитувати подальшу військову допомогу для України. Росія зацікавлена в тому, аби зірвати нашу взаємодію зі США.

Додамо, нещодавно Сполучені Штати схвалили продаж Україні двох пакетів озброєння на 180 мільйонів доларів. Йдеться про обладнання для САУ М109 та ППО.