Военный рассказал, что изменилось в действиях россиян на Харьковщине

С наступлением осени характер боевых действий на некоторых направлениях изменился. В частности на Харьковщине, где россияне начали применять другие виды вооружений, чем раньше. Кроме этого, наши военные наблюдают и изменения во вражеских подразделениях.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк, акцентируя на различиях поведения оккупантов по сравнению с весной – летом 2024 года. Тогда в Харьковской области россияне пытались захватить новые территории, чтобы выйти к Харькову.

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Неуправляемые ракеты вместо КАБов

Военный поделился наблюдением последних дней. Для обстрелов украинских позиций россияне стали больше использовать неуправляемые авиационные ракеты, тогда как количество КАБов существенно уменьшилось.

Если в мае могло падать до 50 КАБов в сутки, то в августе – сентябре и сейчас это уже 4 или 5. Но неуправляемые авиационные ракеты они применяют десятками,

– отметил Владимир Черняк.

По словам военного, у такой тенденции есть два варианта: или же россияне истощили запасы КАБов, производство которых требует времени и ресурсов, или же планируют их больше применять на других участках фронта.

"Подготовленные подразделения почти "стерлись"

Также Владимир Черняк отметил существенную разницу в уровне подготовки российских подразделений, которые сейчас Силы обороны наблюдают в Харьковской области. Среди вражеских групп замечают немало мобилизованных.

"Если в мае мы столкнулись с очень подготовленными подразделениями, то сейчас эти подразделения почти полностью стерлись. Им на усиление отправляют преимущественно мобилизованных. Об этом свидетельствует высокий уровень дезертирства", – рассказал Владимир Черняк.

Офицер бригады "Рубеж" добавил, еще одним признаком снижения качества пополнения россиян является появление на фронте кадыровцев. Они во вражеском войске выполняют роль заградительных отрядов для мобилизованных российских воинов.

Ситуация на Харьковщине: смотрите на карте

Напомним, в конце весны 2024 года россияне прорвали границу Украины на Харьковщине и захватили несколько населенных пунктов, в том числе город Волчанск. Силы обороны в течение лета стабилизировали линию фронта на этом направлении, однако в результате постоянных обстрелов Волчанск практически полностью разрушен оккупантами.