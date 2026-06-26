Мы это почувствовали, – военный рассказал, как изменилась российская армия на фронте

Россия уже сталкивается с проблемами при мобилизации населения на войну против Украины. Это уже ощущается по некоторым признакам на фронте.

Заместитель командира отделения связи Третьей отдельной штурмовой бригады Евгений Жуков рассказал 24 Каналу, что самое главное изменение – появление значительного числа иностранцев из разных стран, которых обманным путем заставляют идти воевать.

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Как Россия вербует иностранцев?

По словам военного, от иностранцев часто слышны довольно похожие истории. Они едут работать куда-то на стройку или учиться в университет. Россияне же предлагают им подписать контракт. Возможны ситуации, когда иностранец действительно не осознает, что ему предлагают.

Им там говорят, что нужно все быстро подписать. Они ставят подпись, едут дальше. И уже через некоторое время их перебрасывают на временно оккупированную территорию нашей страны. Дают автомат в руки и кричат, чтобы шли вперёд. За последние полгода довольно часто видели иностранцев,

– отметил Жуков.

Конечно, на фронте есть и недавно мобилизованные россияне. Также фиксируют даже тех, кто воюет против Украины ещё с 2022 года. У них тоже бывают довольно "интересные" истории.

Были случаи, когда оккупанты в 2022 году служили где-то в тыловых частях. Сидели там себе как-то, а потом проходит несколько лет – и ты снова пехотный штурмовик,

– рассказал военный.

Обратите внимание! Присоединяйтесь к сбору средств на нужды Третьей отдельной штурмовой бригады. Пожертвовать можно по ссылке https://send.monobank.ua/jar/6r3bZ9LJUL.

Военный рассказал, как изменилась российская армия: смотрите видео 24 Канала

Россияне боятся попадать в плен

Обычно у вновь прибывших оккупантов низкий морально-психологический дух. У них нет умения и желания идти на "ноль". Также там сильно промывают мозги оккупантам, чтобы они не сдавались в плен.

Мои знакомые рассказывали, что взяли россиянина в плен; с ним обращались нормально; дали ему поесть, покурить, попить. Прошло немного времени, и он говорит одному из сослуживцев: "Ну давай, застрели меня". На него посмотрели как на дурака и сказали: "Какой в этом смысл?" Он пленник. Его передадут дальше, чтобы обменять на наших ребят,

– отметил военный.

Недавно в зоне ответственности Третьего армейского корпуса россияне даже сдались по программе "Хочу жить". Это проект Минобороны, который позволяет врагу безопасно сдаться в плен.