Россияне не затихли, а перешли к новой тактике на Харьковщине, – боец "Шквала"

Сейчас российские оккупанты несколько затихли на одном из участков на Харьковщине. Боевые действия не прекратились, но враг ждет, когда на фронте появится "зеленка".

Инспектор пограничной комендатуры "Шквал" Артем Дрозд рассказал 24 каналу, что враг несколько активизировался с туманом и дождливой погодой. Массовых штурмов или попыток прорыва бронетехникой на этом участке нет. Однако война не стала на паузу. Враг "зарывается" в землю и проводит аэроразведку. Вероятно, с появлением листьев они снова начнут атаковать.

Смотрите также Ожесточенная битва за Константиновку, продвижение врага в сторону Доброполья: как изменилась линия фронта за неделю

Используют ли россияне на Харьковщине бронетехнику?

По словам военного, бронетехнику уже реже используют на линии фронта. Она становится удобной целью для FPV-дронов. И часто бывает, что ее уничтожают еще во время выдвижения.

Именно поэтому враг перешел к тактике продвижения малыми группами. Они обычно лезут вперед двойками-тройками на легкой мототехнике.

Однако танк – это все еще танк. Поверьте, если на вас идет танк, то это производит достаточно сильное впечатление. Именно поэтому усиленно работают наши аэроразведчики, пилоты бомберов, пилоты FPV-дронов, чтобы пехота чувствовала, что за их спинами есть мощная огневая мощь,

– подчеркнул военный.

Обратите внимание! В бригаде НГУ "Рубеж" раскрыли, что враг планирует делать на фронте в ближайшее время. Количество штурмовых действий уже растет.

Присоединяйтесь к сбору пограничной комендатуры "Шквал". Военные собирают на FPV-дроны и средства РЭБ, которые помогают уберечь жизни личного состава, выполнять логистику, подвозить еду и боеприпасы на позиции и т.д. Задонатить можно по ссылке https://send.monobank.ua/jar/5dJsTu7LDd.

