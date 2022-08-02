Воин рассказал, как его бригаде удалось захватить в плен 2-метрового и болтливого оккупанта

Защитник Роман уже пять лет находится на фронте. Он рассказал о самом опасном дне своей службы.

Роман защищает Украину в составе 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Он сержант и командир отделения.

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"Вместе со специалистами из другого подразделения мы провели операцию по захвату пленника, чтобы получить подробную информацию о враге", – сказал военный.

Увидел над собой вражеский дрон

По словам Романа, защитники на протяжении нескольких дней изучали боевые точки россиян с помощью дронов. Военные спланировали план действий и поделились ролями.

Я был с пулеметом на прикрытии – выбрал позицию в 800 метрах от врага, с которой хорошо просматривается посадка, и вел огонь перед мероприятием нашей группы, при взятии "языка" и при уходе. Моя главная задача – частично отвлечь вражеский огонь на себя, чтобы ребята успешно взяли пленника и успели отойти,

– вспомнил Роман.

Когда военный открыл огонь, русские накрыли его плотным огнем из двух пулеметов. Защитник рассказал, что слышал свист пуль над головой и на мгновение ему показалось, что не сможет спастись. Однако Роман не прекращал огонь, потому что прикрывал ребят и понимал, что от него зависит успех операции.

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"Чтобы изменить позицию, я перевернулся на спину и увидел прямо над собой вражеский дрон - россияне хорошо видели меня, поэтому вели такой прицельный огонь. Как только я начал разворачивать пулемет вверх, дрон на большой скорости улетел", - сказал защитник.

Тренируется по каждому случаю

Роману удалось изменить позицию и спрятаться. Он продолжил обстреливать кафиров. Параллельно с этим поблизости началось сражение с автоматами и гранатами. Группа военного начала отходить, но им удалось захватить россиянина – плененного ростом под 2 метра. Оккупант был ранен и испуган.

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"Операция заняла примерно часы, с нашей стороны обошлось без 200-х и 300-х. А "язык" рассказал очень много интересного. Для меня это был самый тяжелый и опасный день с начала войны. Я контрактник, в 128 бригаде уже 5 лет, многое видел", – отметил Роман.

Несмотря на успех, защитник отметил, что ему нужно улучшать умение и лучше выбирать позицию. Он рассказал, что тренируется каждый раз, когда имеет возможность.

Роман постоянно имеет связь с разными в Виннице. Они мотивируют воина избивать наступающего врага и освобождать украинские города и села.

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