Роман боронить Україну у складі 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Він є сержантом та командиром відділення.

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"Разом зі спецами з іншого підрозділу ми провели операцію із захоплення полоненого, щоб отримати детальну інформацію про ворога", – сказав військовий.

Побачив над собою ворожий дрон

За словами Романа, захисники впродовж кількох днів вивчали бойові точки росіян за допомогою дронів. Військові склали план дій та поділились ролями.

Я був із кулеметом на прикритті – вибрав позицію за 800 метрів від ворога, з якої добре проглядається посадка, і вів вогонь перед заходом нашої групи, під час взяття "язика" й при відході. Моя головна задача – частково відвернути ворожий вогонь на себе, щоб хлопці успішно взяли полоненого й встигли відійти,

– пригадав Роман.

Коли ж військовий відкрив вогонь, росіяни накрили його щільним вогнем з двох кулеметів. Захисник розповів, що чув свист куль над головою і на мить йому здалось, що не зможе врятуватися. Проте Роман не припиняв вогонь, бо прикривав хлопців і розумів, що від нього залежить успіх операції.

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"Щоб змінити позицію, я перевернувся на спину й побачив прямо над собою ворожий дрон – росіяни добре бачили мене, тому вели такий прицільний вогонь. Як тільки я почав розвертати кулемет вгору, дрон на великій швидкості відлетів геть", – сказав захисник.

Тренується за кожної нагоди

Романові вдалось змінити позицію та заховатися. Він продовжив обстрілювати окупантів. Паралельно з цим поблизу почався бій з автоматами та гранатами. Група військового почала відходити, але їм вдалось захопити росіянина – полоненого зростом під 2 метри. Окупант був поранений та наляканий.

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"Операція зайняла приблизно години, з нашого боку обійшлося без "200-х" і "300-х". А "язик" розповів дуже багато цікавого. Для мене це був найважчий і найнебезпечніший день із початку війни. Я контрактник, у 128 бригаді вже 5 років, багато чого бачив", – зазначив Роман.

Попри успіх захисник зазначив, що йому потрібно поліпшувати вміння та краще вибирати позицію. Він розповів, що тренується щоразу, коли має нагоду.

Роман постійно має зв'язок з рідними у Вінниці. Вони мотивують воїна бити ворога, який наступає, і звільняти українські міста й села.

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