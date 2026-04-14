Без тяжелой техники: боец "Шквала" рассказал, как сегодня выглядят российские штурмы
- Российские оккупанты реже используют тяжелую бронетехнику, вместо этого передвигаясь на мотоциклах и "буханках".
- Инспектор пограничной комендатуры "Шквал" Артем Дрозд рассказал о боях на Харьковщине.
Российские оккупанты значительно реже применяют тяжелую бронированную технику. Они уже на протяжении длительного времени в основном используют мотоциклы, "буханки" и т.д.
Инспектор пограничной комендатуры "Шквал" Артем Дрозд рассказал 24 Каналу, что бронетехника – тяжелая и громкая цель, которую очень легко заметить. Поэтому она чрезвычайно уязвима к ударам дронами.
Что известно о боях на Харьковщине?
По словам военного, аэроразведка Сил обороны Украины хорошо налажена на этом участке фронта. Военные буквально не пропустят даже ни одной "мухи".
В последние месяцы враг фактически не использует здесь бронетехнику. Преимущественно они передвигаются на мотоциклах, квадроциклах, а доставку артиллерийских боеприпасов и личного состава осуществляют на "буханках".
Поражаем разную легкую технику. Преимущественно автомобильную. Это помогает сдерживать их нашествия и атаки различных групп ДРГ и так далее,
– отметил военный.
Вражеские штурмы на Харьковщине не прекращаются. Также враг фактически атакует из всего имеющегося вооружения: от FPV-дронов – до минометов, дальнобойной артиллерии и т.д.
Присоединяйтесь к сбору на беспилотники для боевых подразделений Госпогранслужбы. Также военные собирают на средства РЭБ, которые берегут жизнь наших воинов от вражеских дронов.
