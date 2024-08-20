Спецоперация "Очерет": россиянин взорвал штаб с офицерами "шторм Z" и перешел на сторону Украины

Легион "Свобода России" и государственный проект "Хочу жить" обнародовали детали операции под названием "Очерет". В результате нее российский военный взорвал штаб офицеров батальона "шторм зет".

Также военнослужащий России перешел на сторону Украины. В ГУР МО рассказали детали этой спецоперации.

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Результаты спецоперации "Очерет"

В результате успешной операции проекта "Хочу жить" и Легиона "Свобода России" под названием "Очерет" военнослужащий российской армии взорвал штаб офицеров батальона "шторм зет" и перешел на сторону Украины,

– сообщили в ГУР.

Там рассказали, что зимой 2024 года российский пилот FPV с позывным "Сильвер" вышел на связь с легионом "Свобода России".

Специальная операция "Очерет": смотрите видео

Россиянин рассказал, что стало причиной, чтобы сотрудничать с Украиной. Так, пойти на сотрудничество с Украиной россиянина, по его словам, побудили систематические военные и другие преступления командования, включая внесудебные казни, избиения и поборы в оккупационном подразделении.

"В рамках взаимодействия с российским военнослужащим Украина смогла получить ценные разведывательные данные о расположении, численности и намерениях врага на конкретном направлении фронта", – добавили в разведывательном ведомстве.

Впоследствии в удобный момент "Сильвер" бросил гранату в вентиляционное отверстие подвала штаба оккупационного подразделения "шторм зет", где спал его комбат и другие офицеры российской армии.

Там где-то 15 человек было в подвале. В этом помещении была труба прямо над кроватью, где спал комбат. Она выходила на улицу рядом с подъездом, и мы решили в эту трубу бросить гранату или две, чтобы они рядом с ними взорвались,

– рассказал он.

После того, как выполнил свое дело, он убежал заранее продуманным маршрутом и перешел на подконтрольную Украине территорию.



В ГУР МО Украины рассказали, что на сегодня российский доброволец стал рекрутом легиона "Свобода России", "чтобы бороться с преступным путинским режимом".

Российский военный перешел на сторону Украины: смотрите видео