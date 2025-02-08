Сигнал от Трампа: впервые с 2022 года возле Крыма "работал" американский самолет-разведчик

В среду, 5 февраля, американский военный самолет-разведчик США был замечен над Черным морем. Это произошло впервые с момента полномасштабного вторжения Москвы в Украину почти три года назад.

Этот шаг может свидетельствовать о новом и более смелом подходе Пентагона под руководством президента Дональда Трампа, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

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США пересекли красную линию в Черном море

Военно-воздушные силы США ранее отправляли разведывательные самолеты в Черное море с баз союзников в Европе для мониторинга военных перемещений в Крыму, который был аннексирован Россией в 2014 году. Впрочем, после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года вылеты с экипажем были заменены на полеты беспилотников. Это решение, вероятно, было обусловлено беспокойством о безопасности американского военного персонала.

И вот три спустя американский шпионский самолет RC-135V Rivet Joint с позывным JAKE17 приблизился к Черному морю, кружа в международном воздушном пространстве примерно в 161 километре на юго-запад от Севастополя в течение четырех часов. Этот польот вышел за пределы традиционной осторожной практики использования прибрежного воздушного пространства стран НАТО Румынии и Болгарии.

Важно! Отметим, что самолет Rivet Joints обеспечивает почти в режиме реального времени возможность сбора, анализа и распространения разведданных на месте происшествия с командой из более 30 человек, включая офицеров радиоэлектронной борьбы и операторов разведки. Эти самолеты принадлежат к семейству разведывательных самолетов RC-135, некоторые из которых работают на авиабазе союзников в Тихом океане для наблюдения за врагами, в частности Китаем и КНДР.

Что могут означать возобновленные полеты самолетов-разведчиков

Аналитик открытой разведки MeNMyRC предположил, что ВВС, возможно, получили "новые маршрутные приказы" от Пентагона, директиву, которая может стать новым вызовом для тех, кто принимает решения в Кремле, особенно если интенсивные вылеты беспилотников также продолжатся.

Справка: В марте 2023 года ВВС откорректировали свои беспилотные разведывательные миссии в Черном море после того, как пара российских истребителей перехватила и вызвала крушение беспилотника MQ-9. Позже полеты американских беспилотников возобновились, но на значительно большем расстоянии от Крыма.

MeNMyRC считает, что возобновление вылетов, несомненно, создаст дополнительный риск для экипажа и самолета. Российские истребители известны своим агрессивным поведением, когда перехватывали и идентифицировали самолеты в международном воздушном пространстве.

Блейк Аллен, американский внешнеполитический комментатор, заметил: "Возвращение стратегических активов США в Черное море (операции RC-135 были ключевым способом, которым мы отслеживали военное наращивание России), в сочетании со слухами, что ограничения на глубокие удары со стороны Запада были сняты, является интересным развитием событий".

Впрочем, издание предполагает, что Кремль не обязательно увидит необходимость немедленно и решительно отреагировать на возможное возобновление шпионских полетов США ближе к Крыму. Ведь НАТО осуществляет почти ежедневное воздушное наблюдение за западными приграничными регионами России.