Цей крок може свідчити про новий і сміливіший підхід Пентагону під керівництвом президента Дональда Трампа, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

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США перетнули червону лінію у Чорному морі

Військово-повітряні сили США раніше відправляли розвідувальні літаки в Чорне море з баз союзників у Європі для моніторингу військових переміщень у Криму, який був анексований Росією в 2014 році. Втім, після початку повномасштабної війни в лютому 2022 року вильоти з екіпажем були замінені на польоти безпілотників. Це рішення, ймовірно, було зумовлене занепокоєнням щодо безпеки американського військового персоналу.

І ось три потому американський шпигунський літак RC-135V Rivet Joint з позивним JAKE17 наблизився до Чорного моря, кружляючи в міжнародному повітряному просторі приблизно за 161 кілометр на південний захід від Севастополя протягом чотирьох годин. Цей політ вийшов за межі традиційної обережної практики використання прибережного повітряного простору країн НАТО Румунії та Болгарії.

Важливо! Зазначимо, що літак Rivet Joints забезпечує майже в режимі реального часу можливість збору, аналізу та розповсюдження розвідданих на місці події з командою з понад 30 осіб, включаючи офіцерів радіоелектронної боротьби та операторів розвідки. Ці літаки належать до сімейства розвідувальних літаків RC-135, деякі з яких працюють на авіабазі союзників у Тихому океані для спостереження за ворогами, зокрема Китаєм і КНДР.

Що можуть означати відновлені польоти літаків-розвідників

Аналітик відкритої розвідки MeNMyRC припустив, що ВПС, можливо, отримали "нові маршрутні накази" від Пентагону, директиву, яка може стати новим викликом для тих, хто ухвалює рішення в Кремлі, особливо якщо інтенсивні вильоти безпілотників також продовжаться.

Довідка: У березні 2023 року ВПС відкоригували свої безпілотні розвідувальні місії в Чорному морі після того, як пара російських винищувачів перехопила та спричинила аварію безпілотника MQ-9. Пізніше польоти американських безпілотників відновилися, але на значно більшій відстані від Криму.

MeNMyRC вважає, що поновлення вильотів, безсумнівно, створить додатковий ризик для екіпажу та літака. Російські винищувачі відомі своєю агресивною поведінком, коли перехоплювали та ідентифікували літаки в міжнародному повітряному просторі.

Блейк Аллен, американський зовнішньополітичний коментатор, зауважив: "Повернення стратегічних активів США в Чорне море (операції RC-135 були ключовим способом, яким ми відстежували військове нарощування Росії), в поєднанні з чутками, що обмеження на глибокі удари з боку Заходу були зняті, є цікавим розвитком подій".

Втім, видання припускає, що Кремль не обов'язково побачить необхідність негайно і рішуче відреагувати на можливе відновлення шпигунських польотів США ближче до Криму. Адже НАТО здійснює майже щоденне повітряне спостереження за західними прикордонними регіонами Росії.