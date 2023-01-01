Сделал почти невозможное: в Киевской области защитник сбил ракету с пулемета

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Украины. 31 декабря враг снова нанес массированную ракетную атаку.

В преддверии нового года противник совершил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

Достойно внимания Американские дипломаты во время обстрелов в новогоднюю ночь выбрали любимую фразу 2022 года

Невероятная история защитника из Киевщины

Силами и средствами нашей противовоздушной обороны уничтожены 12 крылатых ракет – 6 в пределах Киевской, 5 – Житомирской и 1 Хмельницкой областей.

Глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщил невероятную историю об украинском защитнике, уничтожившем вражескую ракету.

Пулеметчик батальона 114-й бригады территориальной обороны ВСУ Андрей с позывным "Дрон" по образованию повар. В первые дни полномасштабного вторжения он встал на защиту Киевской области.

Как военный ликвидировал вражеский объект

После деоккупации региона Андрей вместе с собратьями держал оборону на востоке Украины. Он вернулся в Киевскую область и продолжил защищать свою область и столицу.



Во время массированной атаки 29 декабря Андрей совершил почти невозможное. Он сбил ракету с пулемета. Вражеский объект не долетел до цели и упал в поле.



Военный рассказал, что его испытывали радостные ощущения. Он осознавал, что благодаря его умению ракета была уничтожена, поэтому она не нанесет вреда мирному населению.

Полная история военного из Киевщины: смотрите видео

Что известно о массированной атаке 31 декабря