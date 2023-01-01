Сделал почти невозможное: в Киевской области защитник сбил ракету с пулемета
Источник:Алексей Кулеба
Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Украины. 31 декабря враг снова нанес массированную ракетную атаку.
В преддверии нового года противник совершил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.
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Невероятная история защитника из Киевщины
Силами и средствами нашей противовоздушной обороны уничтожены 12 крылатых ракет – 6 в пределах Киевской, 5 – Житомирской и 1 Хмельницкой областей.
Глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщил невероятную историю об украинском защитнике, уничтожившем вражескую ракету.
Пулеметчик батальона 114-й бригады территориальной обороны ВСУ Андрей с позывным "Дрон" по образованию повар. В первые дни полномасштабного вторжения он встал на защиту Киевской области.
Как военный ликвидировал вражеский объект
После деоккупации региона Андрей вместе с собратьями держал оборону на востоке Украины. Он вернулся в Киевскую область и продолжил защищать свою область и столицу.
Во время массированной атаки 29 декабря Андрей совершил почти невозможное. Он сбил ракету с пулемета. Вражеский объект не долетел до цели и упал в поле.
Военный рассказал, что его испытывали радостные ощущения. Он осознавал, что благодаря его умению ракета была уничтожена, поэтому она не нанесет вреда мирному населению.
Полная история военного из Киевщины: смотрите видео
Что известно о массированной атаке 31 декабря
- В преддверии нового года, 31 декабря, оккупанты атаковали Киев, Хмельницкий, Запорожье, Николаев и Краматорск.
- Россияне попали в гостиницу в центре столицы. Кроме того, взрывной волной выбило окна во Дворце "Украина". Также обломки ракет рухнули на стадион "Темп" в Святошинском районе столицы.
- В результате российской атаки на столицу один человек погиб, 22 – пострадали. 15 пострадавших госпитализировали в медучреждения Киева. Трое из них – в тяжелом состоянии.
- На этом враг не остановился. В новогоднюю ночь захватчики атаковали столицу ракетами и дронами-камикадзе. В Воздушных силах сообщили об уничтожении 45 вражеских дронов Shahed. По данным столичных властей, в Киеве силы ПВО уничтожили 32 вражеских воздушных целей.