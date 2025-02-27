Военный передавал врагу разведданные о Силах обороны и объектах инфраструктуры

Украинские служащие продолжают разоблачать работающих на врага. в частности. удалось задержать военного, который передавал информацию россиянам.

По материалам ДБР будут судить военнослужащего, который передавал врагу разведывательные данные о Силах обороны и объектах инфраструктуры. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

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Имел пророссийские взгляды

В ДБР завершили расследование по делу военнослужащего, который собирал и передавал врагу данные о дислокации, численность, вооружение, маршруты передвижения сил и средств украинских военных, а также сведения об объектах критической и гражданской инфраструктуры.

Им оказался житель Херсонской области, который имел пророссийские взгляды. Он открыто выражал их даже во время полномасштабного вторжения в российских соцсетях Одноклассники и ВКонтакте.

Он решил сотрудничать с Россией и вышел на завязку с представителем незаконного вооруженного формирования так называемой псевдореспублики в Донецкой области.

Фигурант через мессенджер передавал информацию врагам. В частности, он передавал информацию о гражданских объектах, что могли стать потенциальными целями окупантов.