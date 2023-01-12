Воин "Якудза" вытащил раненого побратима из-под носа у оккупантов в Бахмуте

Россияне штурмуют Бахмут в Донецкой области. Во время одной из атак военный спас побратима из-под обстрелов.

Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках. Заметили, что героический поступок принадлежит егерю-десантнику.

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"Недавно, в районе Бахмута во время штурма вражеских позиций ранило офицера 71-й отдельной егерской бригады ДШУ ВС Украины. Егерь ДШВ вытащил раненого побратима фактически из-под носа оккупантов", – написали военные.

Спасает собратьев не впервые

Спасателем оказался воин с позывным "Якудзой". Он рискнул и бросился под огонь врага, чтобы оказать помощь раненому защитнику. После этого самостоятельно вытащил собратья из-под обстрела в безопасную зону.

"Якудза" – опытный командир группы, раненых вытаскивает из поля боя не в первый раз. Здесь пригодится и сила, и опыт егеря-десантника", – отметили военные.

Обратите внимание – военный о спасении собратья: смотрите видео

Раненых эвакуируют и через минные поля

Сам спаситель рассказал, что во время штурма было ожесточенное сражение с врагом. Его друг, являющийся офицером, получил тяжелое ранение из пулемета в ногу.

Это произошло у позиций врага. Я его протянул до наших позиций. Почти всю дорогу сам, – сказал "Якудза".

Он добавил, что военные часто спасают собратьев, рискуя своей жизнью. В частности, он вспомнил ситуацию в Соледаре, когда переправляли раненых через 2 минных поля.

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