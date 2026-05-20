Надо ли 17-летним украинцам становиться на воинский учет: в ТЦК объяснили важные нюансы

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому военнообязанные граждане должны соблюдать правила воинского учета. В частности, украинцы, которым в 2026 году исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет призывников.

Об этом рассказали в пресс-службе Львовского областного ТЦК и СП.

Кому нужно стать на воинский учет?

Украинцы 2009 года рождения должны стать на воинский учет призывников.

Сделать это необходимо до 31 июля 2026 года – онлайн через приложение Резерв+ или лично в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

В ТЦК и СП отметили, что постановка на воинский учет не означает призыв на военную службу. Речь идет прежде всего о внесении данных в государственный реестр, необходимого для ведения воинского учета и планирования оборонной системы страны.

Для того, чтобы стать на воинский учет онлайн, нужно пройти авторизацию с помощью BankID или Дія.Підпису и обновить необходимые данные.

Зато во время личного обращения необходимо иметь паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, свидетельство о рождении, фото размером 35×45 и документы об образовании.

Также в ТЦК уточнили, что проходить военно-врачебную комиссию на этом этапе не нужно – медосмотр будут проводить позже, перед базовой военной подготовкой.

Не откладывайте постановку на учет до последнего дня. Своевременное прохождение процедуры поможет избежать административной ответственности и обеспечит актуальность учетных данных,

– говорится в сообщении.

Напомним, на фоне комплексной реформы армии в Украине также продолжаются дискуссии относительно возможного снижения мобилизационного возраста. Звучали также предположения об ограничении выезда за границу.

Ситуацию прокомментировал заместитель руководителя ОП, бригадный генерал Павел Палиса. В комментарии 24 Канала он отметил, что сейчас вопрос снижения мобилизационного возраста не рассматривается. Также в ближайшее время никто не собирается ограничивать выезд за границу 18 – 22 летним мужчинам.

В то же время Палиса предположил, что при определенных обстоятельствах эти решения могут рассматривать – все зависит от ситуации на фронте.

Против снижения мобилизационного возраста выступил и руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов. По его словам, такое решение может просто уничтожить будущее Украины.

Что планируют изменить в процессе мобилизации?

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает кардинальное изменение работы центров комплектования. По словам авторов инициативы, вместо практики "искать и ловить" военнообязанных военные ТЦК должны выполнять роль консультантов, которые могут помочь с оформлением документов и объяснить основания решения о призыве.

Также предлагается перевести все взаимодействие между гражданином и ТЦК исключительно в электронный кабинет военнообязанного.

Среди прочего, есть идея ввести "онлайн-повестки" – то есть вручение документов в электронной форме с обязательной фиксацией получения.

В то же время юристы по вопросам мобилизации скептически оценивают возможность реализации такой инициативы. В частности, адвокат Анжела Василевская обратила внимание на формулировку в одной из частей проекта, где говорится о "реформе" ТЦК и их якобы превращение из "силового органа" в сервисную, прозрачную и подотчетную структуру.

По словам юриста, ТЦК и СП не являются отдельной институцией, а относятся к органам военного управления, которые подчиняются Министерству обороны Украины. Она также отметила, что эти структуры официально никогда не имели статуса "силового органа".