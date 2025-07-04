Исключен по состоянию здоровья: адвокат объяснил, могут ли снова поставить на учет

В Украине есть законный механизм исключения с воинского учета по состоянию здоровья. Однако время от времени возникает вопрос, имеет ли это решение обратное действие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Кого исключают из воинского учета

Согласно закону, в запас зачисляют граждан Украины, которые пригодны по состоянию здоровья к прохождению военной службы в мирное или военное время и не достигли предельного возраста. Они находятся на воинском учете в соответствующих ТЦК и СП и органах других военных формирований, пишет адвокат Игорь Дайнеко.

Исключению же подлежат граждане Украины, которые, в частности, признаны непригодными к военной службе.

Таким образом, лица, которые уволены со службы по состоянию здоровья (непригодные к службе) не зачисляются в запас и исключаются из воинского учета.

В общем, исключению с воинского учета подлежат граждане, которые:

умерли или признаны в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявлены умершими;

прекратили гражданство Украины;

признаны непригодными к военной службе;

достигли предельного возраста пребывания в запасе;

осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Важно, что после исключения с воинского учета лицо перестает быть военнообязанным или резервистом.