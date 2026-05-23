У Министерстве обороны Украины подробно рассказали какая ответственность предусмотрена за нарушение воинского учета.

В Украине за нарушение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Речь идет о призывниках, военнообязанных и резервистов, которые не придерживаются определенных правил.

Согласно законодательству, за первое нарушение правил воинского учета гражданам грозит штраф от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3 400 до 5 100 гривен. Если нарушение повторяется в течение года после уплаты штрафа, то он возрастает – от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов, то есть от 5100 до 8500 гривен.

Во время особого периода, в частности военного положения наказания за нарушение правил воинского учета становятся более строгими. В таком случае штраф может составлять от одной тысячи до полутора тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть минимум 17 тысяч гривен. В то же время штрафы не будут применять, если нужные данные о призывнике, военнообязанного или резервиста государство может получить автоматически через электронные реестры и информационные системы.

Национальная полиция по обращению ТЦК, СБУ или разведывательных органов может разыскивать людей, которые уклоняются от призыва или военной службы, а также задерживать нарушителей воинского учета и доставлять их в соответствующие органы. Также полиция должна в течение 10 дней предоставлять ТЦК информацию о наличии или отсутствии судимости у призывников и военнообязанных после получения официального запроса.

В свою очередь ТЦК должны сообщать полиции, если основания для задержания или доставки человека уже исчезли. Такое сообщение должно содержать персональные данные и быть подтверждено электронной подписью уполномоченного лица.

Напомним, что в Украине упростили процедуру постановки на воинский учет. Теперь это можно сделать онлайн через приложение Резерв + без личного визита в ТЦК. Услуга доступна для юношей 2009 года, родившихся до 31 июля и мужчин 18 – 59 лет, которые не состоят на учете и имеют биометрические документы.