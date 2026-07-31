В Министерстве обороны разъяснили, кого касаются изменения, как будет действовать новый порядок и что ждет тех, кто не встанет на учет до достижения совершеннолетия.

Кто должен встать на воинский учет?

31 июля заканчивается период, в течение которого юноши 2009 года рождения могут встать на воинский учет без личного посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки. До конца дня это можно сделать дистанционно через государственное приложение Резерв+.

В соответствии с действующим законодательством граждане Украины мужского пола обязаны встать на воинский учет в год, когда им исполняется 17 лет.

Для юношей, родившихся в 2009 году, предусмотрено несколько вариантов постановки на воинский учет в зависимости от времени обращения:

до 31 июля 2026 года включительно – через приложение Резерв+;

с 1 августа и до достижения 18 лет – только путем личного обращения в ТЦК по месту жительства;

после достижения 18 лет – автоматически на основании информации от Государственной миграционной службы Украины или самостоятельно через приложение "Резерв+".

Как встать на воинский учет через Резерв+?

Для оформления военного учета онлайн необходимо:

установить или обновить приложение Резерв+ до актуальной версии;

пройти авторизацию с помощью BankID;

выбрать сервис "Встать на учет";

проверить личные данные;

подтвердить постановку на воинский учет;

дождаться автоматической обработки заявки.

После успешного завершения процедуры в приложении формируется электронный Резерв ID, в котором будет отображаться статус "Призывник".

В Министерстве обороны подчеркивают, что после 31 июля эта функция для 17-летних пользователей больше не будет доступна.

Начиная с 1 августа, юноши, которые еще не достигли 18-летнего возраста и не воспользовались возможностью дистанционной постановки на воинский учет, должны будут лично обратиться в ТЦК и СП по месту жительства.

Если гражданин не встанет на воинский учет до достижения совершеннолетия, после 18 лет процедура может произойти автоматически. В то же время в Министерстве обороны обратили внимание, что отдельные уведомления об автоматической постановке на воинский учет не будут рассылаться. Поэтому проверять свой статус необходимо самостоятельно через электронные сервисы.

Отметим, что постановка на воинский учет не означает призыв на военную службу. Речь идет прежде всего о внесении данных в государственный реестр, необходимый для ведения воинского учета и планирования оборонной системы страны. Проходить военно-медицинскую комиссию на этом этапе не требуется – медосмотр будет проводиться позже, перед базовой военной подготовкой.