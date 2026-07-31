У Міністерстві оборони пояснили, кого стосуються зміни, як працюватиме новий порядок та що чекатиме тих, хто не стане на облік до повноліття.

Хто має стати на військовий облік?

31 липня завершується період, протягом якого юнаки 2009 року народження можуть стати на військовий облік без особистого відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки. До кінця дня це можна зробити дистанційно через державний застосунок Резерв+.

Відповідно до чинного законодавства, громадяни України чоловічої статі зобов'язані стати на військовий облік у рік, коли їм виповнюється 17 років.

Для юнаків, які народилися у 2009 році, передбачено кілька варіантів постановки на військовий облік залежно від часу звернення:

до 31 липня 2026 року включно – через застосунок Резерв+;

з 1 серпня і до досягнення 18 років – лише шляхом особистого звернення до ТЦК за місцем проживання;

після досягнення 18 років – автоматично за інформацією з Державної міграційної служби України або самостійно через застосунок Резерв+.

Як стати на військовий облік через Резерв+?

Для оформлення військового обліку онлайн необхідно:

встановити або оновити застосунок Резерв+ до актуальної версії;

пройти авторизацію за допомогою BankID;

обрати сервіс "Стати на облік";

перевірити персональні дані;

підтвердити постановку на військовий облік;

дочекатися автоматичного опрацювання заявки.

Після успішного завершення процедури у застосунку формується електронний Резерв ID, у якому відображатиметься статус "Призовник".

У Міністерстві оборони підкреслюють, що після 31 липня ця функція для 17-річних користувачів більше не буде доступною.

Починаючи з 1 серпня, юнаки, які ще не досягли 18-річного віку та не скористалися можливістю дистанційної постановки на військовий облік, повинні будуть особисто звернутися до ТЦК та СП за місцем проживання.

Якщо громадянин не стане на військовий облік до досягнення повноліття, після 18 років процедура може відбутися автоматично. Водночас у Міністерстві оборони звернули увагу, що окремі повідомлення про автоматичне внесення до військового обліку не надсилатимуться. Тому перевіряти свій статус необхідно самостійно через електронні сервіси.

Зауважимо, що постановка на військовий облік не означає призов на військову службу. Йдеться передусім про внесення даних до державного реєстру, необхідного для ведення військового обліку та планування оборонної системи країни. Проходити військово-лікарську комісію на цьому етапі не потрібно – медогляд проводитимуть пізніше, перед базовою військовою підготовкою.