Государство должно гарантировать, чтобы один из родителей был выездным – Маляр о военном учете женщин

Из-за постоянных вражеских обстрелов в украинских семьях должен быть кто-то, кому позволено уехать за границу. Это необходимо для того, чтобы родители смогли выполнить свои родительские обязанности и увезти детей в безопасное место.

Об этом во время брифинга рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает 24 канал. Она подчеркнула, что многие женщины сегодня вынуждены спасать своих детей и вывозить их за границу.

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Маляр рассказала о военном учете для женщин

Замминистра отметила, что с одной стороны женщинам определенных профессий нужно вставать на военный учет, а с другой – родители обязаны обеспечить право на жизнь своему ребенку. Поэтому государство должно гарантировать, чтобы хотя бы один взрослый был выездным.

Поэтому в этой ситуации, учитывая именно эти реалии, логично сделать для женщин становление на учет именно добровольным, тех профессий, которые будут в списке, и тогда женщины, которым нужно будет вывозить детей, не имеют никаких ограничений и не будут их иметь с 1 октября,

– отметила Маляр.

В свою очередь, те женщины, которые мотивированы защищать страну, не будут иметь никаких препятствий, чтобы встать на военный учет.

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