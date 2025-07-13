Как ошибки ТЦК влияют на воинский учет
- В Украине разрешена автоматическая постановка на воинский учет без посещения ТЦК.
- Иногда во время автоматической постановки могут случаться ошибки. В Минобороны объяснили, как их исправить.
В Украине гражданам разрешено становиться на воинский учет автоматически без посещения ТЦК. Этот механизм экономит время военнообязанным и облегчает работу работникам военкоматов. Однако случаются и ошибки.
У Минобороны признали, что иногда бывают случаи, когда на учет попадают люди, которые давно исключены из него. Или те, что стоят на учете, но без отметки в реестре Оберег, передает 24 Канал.
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Как исправить ошибки ТЦК?
В ведомстве объяснили, что такие ошибки случатся из-за большого объема мобилизационной работы и человеческого фактора: например, оператор ТЦК не внес идентификатор лица в реестр.
В таком случае необходимо обратиться в ТЦК и решить проблему вместе с работниками – принести все документы, подтверждающие исключение из учета или причину снятия, или доказать свою принадлежность к другому ТЦК.
Напомним, что приложение Резерв+ позволяет военнообязанным просматривать и обновлять свои данные без физического посещения ТЦК.
Данные в Резерв+ поступают из единого реестра "Оберег". Это цифровая база учета призывников, резервистов и военнообязанных. Доступ к "Оберегу" имеют только Минобороны, Генштаб, СБУ, СВРУ и ТЦК как органы ведения. Изменять данные могут исключительно уполномоченные операторы ТЦК.