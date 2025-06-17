Снят или исключен с воинского учета: как это влияет на мобилизацию в 2025 году
- В Украине изменились правила воинского учета, снятие и исключение теперь имеют разные юридические статусы, влияющие на мобилизацию и пересечение границы.
Снятие с учета является временным статусом с обязанностью стать на учет в новом месте, исключение является окончательным прекращением статуса военнообязанного.
В Украине изменились правила воинского учета, теперь снятие и исключение – это два разных юридических статуса. Они напрямую влияют на мобилизацию, прохождение ВВК, а также право на пересечение границы.
Подробнее о снятии и исключении с воинского учета сообщает 24 Канал со ссылкой на практика военного права и юриста Зоряна Павлива на платформе Адвокатского объединения Бачинский и партнеры.
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В чем разница между снятым и исключенным с воинского учета
18 мая 2024 года Верховная Рада приняла законодательные изменения, которые детализировали процедуры снятия и исключения с воинского учета. Кроме того, 16 мая правительство утвердило постановление, четко регламентирующее эти процессы.
Снят с воинского учета – это временный статус. Такое лицо обязано стать на учет в новом ТЦК или консульстве, если, например, сменила место жительства или выехала за границу.
Исключен с воинского учета – это окончательное прекращение статуса военнообязанного. После этого не проводится ВВК, не обновляются учетные данные, а вручение повестки считается незаконным.
Кто подлежит снятию с воинского учета
Среди распространенных причин снятия:
- Смена места жительства с постановкой на учет в новом ТЦ или консульстве.
- Обучение в военном вузе - в таком случае студенты находятся на отдельном типе учета.
- Лишение свободы или пребывание на принудительном медицинском лечении.
- Принятие на военную службу в ВСУ.
- Длительное пребывание за границу, при наличии подтверждающего документа.
- Другие случаи, предусмотренные Минобороны или СБУ.
Как сняться с воинского учета – пошаговая инструкция
Чтобы сняться с учета военнообязанный должен:
- Лично явиться в ТЦК и СП.
- Подать заявление с объяснением причин.
- Предоставить необходимые документы: паспорта (копия и оригинал), военно-учетного документа, подтверждающих документов (справка ВПО, удостоверение студента, приказ о переезде и т.д.).
- После рассмотрения данных в документе делают пометку "Снят с воинского учета".
В течение 7 дней после переезда с места жительства, лицо обязательно должно стать на учет в новом консульском учреждении, или ТЦК.
Кто имеет право быть исключенным с воинского учета
В соответствии с законодательством "О воинской обязанности", исключение возможно в следующих случаях:
- Установление непригодности к службе по заключению ВВК;
- Достижение возраста 60 лет (для мужчин);
- Официальное прекращение гражданства Украины;
- Смерть или пропажа без вести, или признание умершим на основании решением суда.
Как оформить исключение с учета
- Подача заявления в ТЦК или СП.
- Предоставление подтверждающих документов (медицинское заключение, справка о прекращении гражданства, свидетельство о смерти).
- После рассмотрения - в учетном документе ставится штамп Исключен с воинского учета, а информация вносится в Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
- Добавить подтверждающие документы (медзаключение, решение суда).
- Получить штамп "Исключен с воинского учета" в документе и внесение в Единый реестр.
Последствия исключения с учета
Лицо, которое исключено с воинского учета
- не считается военнообязанным;
- не подлежит прохождению ВВК;
- имеет право на свободный выезд за границу, даже во время военного положения;
- сохраняет военный билет или удостоверение, в котором есть соответствующая отметка.
Напомним, забронированные работники могут выезжать за границу, имея определенные документы, но ясности относительно выезда в отпуск нет. Госслужащие, включая членов Кабмина и депутатов местных советов, не могут выезжать в отпуск за границу во время военного положения.