Военный учет с 1 июля: кого это касается и что нужно сделать
- Воинский учет в Украине обязателен для мужчин с 16 лет и женщин определенных специальностей, осуществляется через ТЦК, работодателей и дипломатические учреждения.
- Цель учета: создание военного резерва, анализ состава призывников, оформление документов и контроль за выполнением воинского долга.
Несмотря на то, что правила мобилизации в Украине с 1 июля не изменились, требования к воинскому учету остаются обязательными. На него должны стать как мужчины, так и женщины определенных специальностей.
Кто именно подлежит учету, когда это нужно сделать и как действовать в случае переезда – информирует 24 Канал.
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Что такое воинский учет
Постановка на воинский учет, его ведения по месту жительства, на работе, а также правила выдачи повесток регулируются постановлением №1487.
В Украине воинский учет осуществляют территориальные центры комплектования, а в населенных пунктах, местные органы самоуправления, если нет ТЦК. Кроме того, учет ведут работодатели и украинские дипломатические учреждения за рубежом.
Военный учет в Украине может осуществляться:
- по месту жительства в ТЦК или органах самоуправления;
- на работе;
- в дипломатических учреждениях за рубежом.
Заметим, что органы СБУ и ГУР Украины проводят воинский учет по собственным спискам для своих работников.
Для чего нужно становиться на воинский учет
Какова задача воинского учета:
- образование военного резерва человеческих ресурсов, накопления военно-обученных человеческих ресурсов, необходимых для укомплектования Вооруженных Сил, других военных формирований в мирное время и в особый период;
- проведение анализа количественного состава и качественного состояния призывников, военнообязанных и резервистов для их эффективного использования в интересах обороны и национальной безопасности государства;
- своевременное оформление военно-учетных документов призывников, военнообязанных и резервистов;
- организация своевременного бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время;
- обеспечение контроля за состоянием воинского учета в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях;
- обеспечение контроля за соблюдением призывниками, военнообязанными и резервистами правил воинского учета;
- обеспечение граждан Украины информацией о выполнении ими воинского долга.
С какого возраста нужно становиться на воинский учет
В Украине мужчины должны становиться на воинский учет в возрасте 16 лет в год наступления 17. Для этого необходимо обратиться в ТЦК по месту жительства, предоставить персональные данные, сдать анализы и пройти ВВК.
До достижения 17 лет юноши имеют статус допризывников. С 17 лет они считаются призывниками. Призыв на срочную службу проводится в возрасте от 18 до 25 лет – в этот период поставлены на воинский учет мужчины считаются призывниками.
После прохождения срочной службы, обучения на военной кафедре или завершения обучения курсантом ВВУЗа, лицо переводится в запас и приобретает статус военнообязанного. Минимальный возраст, с которого можно стать военнообязанным, – 18 лет, максимальный – 25 лет.
Чтобы стать на учет как военнообязанный, необходимо пройти ВВК, сдать приписное свидетельство и получить военный билет или временное удостоверение военнообязанного.
В случае смены места жительства (город, область или выезд за границу) нужно обязательно стать на учет по новому месту жительства. Это следует сделать в течение семи дней – лично обратившись в ТЦК по новому месту жительства, или в дипломатическую службу для постановки на воинский учет.
В то же время воинский учет женщин предусматривает, что необходимые данные для постановки на воинский учет передают ВУЗы в ТЦК, на территории которых находится заведение.
После этого женщины получают временное удостоверение военнообязанного, с которыми они становятся на учет в ТЦК по месту жительства.