Имеют ли право вручать повестки украинцам за границей: ответ Сухопутных войск
Источник:АрмияInform
Кабмин утвердил новый порядок организации и ведения военного учета. Вопрос о вручении повесток за границей уже вызвал значительный резонанс среди общества.
Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, что граждане Украины, которие находятся за границей более трех месяцев, обязаны стать на консульский учет.
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Такие граждане должны состоять на военном учете в консульстве соответствующего государства. При необходимости им может быть вручена повестка в территориальный центр комплектования,
– отметил Горбач.
Обратите внимание Будут ли украинцам вручать повестки за рубежом: что нужно знать о новых правилах военного учета
Что нужно знать о военном учете за рубежом
- Военный учет среди украинцев за границей будут вести дипломатические ведомства. Также они должны способствовать возвращению военнообязанных в Украину во время мобилизации.
- Если граждане, находящиеся за границей, достигли призывного возраста и не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу, дипучреждения Украины должны сообщать им о начале очередного призыва.
- В течение 7 дней после того, как гражданин Украины становится на консульский учет за границей или снимается с него, дипучреждение должно сообщить о призывнике, военнообязанном или резервисте соответствующим районным или городским ТЦК и СП, органам СБУ или подразделениям Службы внешней разведки Украины. Все зависит от места нахождения на военном учете.
- Кроме того, дипломатические учреждения должны вести списки призывников, военнообязанных и резервистов, которые находятся на временном консульском учете и состоят на военном учете. Такие списки будут храниться в течение 5 лет.