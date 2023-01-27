Имеют ли право вручать повестки украинцам за границей: ответ Сухопутных войск

Кабмин утвердил новый порядок организации и ведения военного учета. Вопрос о вручении повесток за границей уже вызвал значительный резонанс среди общества.

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, что граждане Украины, которие находятся за границей более трех месяцев, обязаны стать на консульский учет.

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Такие граждане должны состоять на военном учете в консульстве соответствующего государства. При необходимости им может быть вручена повестка в территориальный центр комплектования,

– отметил Горбач.

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Что нужно знать о военном учете за рубежом