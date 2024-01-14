Мобилизация в Украине: могут ли ставить мужчин на военный учет за границей

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Следовательно, военнообязанные мужчины должны стать на военный учет.

Военный учет могут вести не только территориальные центры комплектования и социальной поддержки, но и учреждения за рубежом. Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный Положением № 1487, начал действовать с 5 января 2023 года, и предусматривает, какие именно обязанности по учету у мужчин в Украине и в случае выезда за границу.

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Могут ли взять военнообязанных на учет за границей

Согласно пункту 21 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, на учет обязательно встают:

призывники в возрасте от 16 до 27 лет,

военнообязанные и резервисты, пока не достигли предельного возраста пребывания в запасе

женщины от 18 до 60 лет с медицинским образованием,

женщины от 18 до 60 лет, добровольно служащие в рядах армии.

Кроме ТЦК и СП, брать на военный учет могут:

соответствующие территориальные отделы СБУ и разведки для военнообязанных и резервистов этих подразделений,

исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов,

органы местного самоуправления

За пределами Украины военнообязанных могут принимать военный учет в дипломатических учреждениях по месту консульского учета. Однако следует отметить, что дипучреждения не имеют права выдавать повестки. Речь идет только об учете.

Кто должен стать на военный учет в январе

Новый закон о мобилизации не был принят, а потому согласно действующему законодательству на военный учет должны становиться: