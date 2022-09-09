Изменения по военному учету женщин: Вениславский рассказал, чего ждать с 1 октября

Дату, когда украинки определенных профессий должны будут встать на военный учет, отложат. Кроме того, правительство рассматривает возможность сделать это не обязанностью, а правом.

Об этом во время пресс-брифинга рассказал народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает 24 канал. Он объяснил, нужно ли украинкам становиться на военный учет 1 октября.

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Приказ о военном учете женщин изменят

Вениславский рассказал, что Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке находится в тесной коммуникации с Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины.

И мы имеем 100% уверенность, что в ближайшие дни, и это было обещано на самом высоком уровне, подразумевается на уровне министра обороны, будут внесены изменения в последний приказ министра обороны о перечнях как раз этих специальностей, которые могут замещаться женщинами, и дата 1 октября будет отсрочена на более поздний срок,

– рассказал нардеп.

По его словам, также продолжаются дискуссии по поводу того, какие именно военно-учетные специальности необходимо оставить для женщин, которые встанут на военный учет.

"Дискуссия состоит в том, чтобы определять, будет ли постановка на учет обязанностью или правом женщин. Подавляющее большинство народных депутатов и членов комитета при обсуждении законодательной инициативы, а параллельно с тем министерство обороны, будет разрабатывать изменения к этому приказу", – добавил Вениславский.

Он отметил, что Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект, предложенный Комитетом рассмотреть за основу в первом чтении. В нем говорится, что становиться на военный учет должны будут исключительно женщины, имеющие военно-медицинскую профессию , то есть родственную профессии военного медика.

"То есть фактически все женщины-медики должны становиться на военный учет в обязательном порядке", — пояснил нардеп.

По его словам, в законопроекте предусмотрен исключительно добровольный порядок постановки на военный учет. В то же время, во время обсуждения на Комитете продолжались дискуссии, стоит ли это делать именно обязанностью.

"Окончательного варианта ответа на этот вопрос еще нет, но точно необходимо успокоить всех женщин. Никаких негативных последствий с 1 октября не будет. Министерство обороны изменит порядок военного учета. Это будет отсрочено, прежде всего, в добровольной форме сделано", — подчеркнул Вениславский.

Он подытожил, что все будет определено законом, который будет принят в ближайшем календарном периоде. Вероятно, даже в этом месяце.

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