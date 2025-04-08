Ровенский суд освободил от наказания военного, который 6 раз ударил командира ножом

Радивиловский районный суд вынес приговор военнослужащему Дмитрию М., который в состоянии алкогольного опьянения напал на командира с ножом. Конфликт произошел после того, как майор приказал отправить подчиненного на медицинское освидетельствование.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на zaxid.net.

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Что известно о конфликте между военным и его командиром

Согласно приговору от 4 апреля, инцидент произошел 24 декабря 2024 года. Обвиняемый Дмитрий М. находился в санатории, где временно была расположена воинская часть. Во время распития алкоголя его заметил командир, который решил отправить подчиненного в медицинское учреждение для освидетельствования. Однако Дмитрий М. отказался выполнить приказ, достал складной нож и нанес майору не менее шести ударов в шею, грудную клетку, виски и локти.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Он объяснил, что выпил 0,5 литра водки, а когда это увидел командир – у них возникла стычка, во время которой он ударил его ножом. Дмитрий М. также заявил, что хочет продолжить военную службу.

Судья Владимир Кондратюк признал военнослужащего виновным за сопротивление начальнику в условиях военного положения, однако освободил его от основного наказания, назначив три года испытательного срока. Это решение еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в конце марта состоялся суд над командиром, который не отпустил военного в медицинскую часть, из-за чего тот умер. Обвиняемого признали виновным в халатности, что привела к смерти подчиненного, и назначили штраф.