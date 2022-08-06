Выплаты семьям военных, попавших в плен: какой алгоритм действий

Для украинских военных, оказавшихся в плену или пропавших без вести, сохраняются выплаты по последнему месту службы. Такое право предоставляет им соответствующий закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Такие военные и их семьи получают эти деньги до тех пор, пока не выяснят обстоятельства, при которых они оказались в плену или заложниках. Деньги должны поступать, пока их не уволят или признают без вести пропавшими или умершими согласно закону.

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Что должен делать командир, когда его подчиненный в плену

Минобороны выдало отдельное поручение, согласно которому от командиров воинских частей в случае захвата военнослужащих в плен или пропажи их без вести требуется следующее:

безотлагательно объявить приказом по воинской части о приостановлении каких-либо выплат на карточные счета этих военнослужащих

в течение суток сообщать об этом в письменном виде и через средства связи начальников территориальных центров комплектования и социальной поддержки по месту жительства семей военнослужащих с отправкой соответствующего уведомления по установленной форме

в определенные законом сроки назначать служебные расследования, чтобы выяснить обстоятельства, при которых захватили военнослужащих в плен или же они пропали без вести

подавать в территориальные органы полиции заявления о розыске лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

безотлагательно объявлять приказом служебное положение военнослужащего по результатам проведенного служебного расследования.

Что должны делать начальники территориальных центров комплектования и социальной поддержки

Они должны получить соответствующие уведомления от воинских частей. Тогда на их основании безотлагательно информировать семью военнослужащих о том, в каком порядке они должны подать заявления на имя командиров воинских частей. Также должны рассказать о перечне документов, чтобы получить деньги, принадлежащие военнослужащему.

Также начальники территориальных центров комплектования и социальной поддержки должны обеспечить должную коммуникацию с командованием воинских частей. Речь идет о тех частях, от которых поступили уведомления о военных, попавших в плен или пропавших без вести. Коммуникация должна касаться информирования членов семей о том, какие меры предприняли, чтобы освободить или найти этих военнослужащих.

Какие еще функции выполняют командиры воинских частей

Они должны рассматривать заявления членов семей таких военных в течение не более 15 суток. Решать вопросы выплаты или отказа в выплате денежного довольствия и издавать соответствующий указ. Об этом они должны безотлагательно сообщать заявителям в письменной форме.

Также в их компетенцию входит возобновление выплаты денежного довольствия членам семей этих военнослужащих с объявлением соответствующего приказа по воинской части. Ее должны осуществлять со дня захвата в плен военнослужащего или с момента, когда он пропал без вести. Это должно продолжаться до полного выяснения обстоятельств, при которых его захватили в плен или он пропал без вести или освободили из плена, или признали его в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или умершими.

Во всех случаях деньги выплачиваются не более чем до дня исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части.

Командиры воинских частей должны прекращать выплату денежного довольствия членам семей таких военнослужащих со дня, когда выяснили обстоятельства добровольной сдачи его в плен. Также если он самовольно покинул воинскую часть, место службы или дезертирование, о чем объявлять соответствующим приказом по воинской части и информировать об этом заявителя.

Ранее выплаченное денежное довольствие членам семей таких военнослужащих с них не удерживается.

Если членам семей этих военнослужащих отказались выплачивать деньги, то приказ обязательно должен указывать причины такого отказа.

При этом запрещено отказывать заявителю выплачивать должное военнослужащему денежное довольствие, если в течение 15 дней с даты подачи им заявления не выяснены в установленном законодательством порядке обстоятельства относительно добровольной его сдачи в плен, самовольного ухода из воинской части, места службы или дезертирования.

Кого считают без вести пропавшим

Это тот военный, который пропал без вести во время защиты отечества. Более 15 дней о нем и его местонахождении нет информации. Есть сведения о том, что он самовольно покинул воинскую часть или место службы.

Выплаты для военных

Украинским военным, находящимся в зоне боевых действий, выплачивают зарплаты в размере 100 тысяч гривен. Такой размер зарплаты для них утвердили в феврале 2022 года. Военные будут получать соответствующую зарплату только за те дни, когда непосредственно участвуют в боевых действиях. В среднем, зарплата военных в Украине колеблется от 13 до 25 тысяч гривен в зависимости от должности и обязанностей.

Также военные могут рассчитывать на выплаты от государства во время лечения или же реабилитации. Финансовое обеспечение предусматривается в связи с болезнью, пребыванием на лечении в медицинских учреждениях, пребыванием в отпуске для лечения болезни. Но военный может рассчитывать на финансовую поддержку на срок не более 4 месяцев.

Кроме того, Верховная Рада поддержала законопроект о выплате единовременной денежной помощи военнослужащим. Ее может получить определенная категория защитников. Речь идет о военных, военнообязанных или резервистах после первичного установления инвалидности или степени потери трудоспособности. Когда им установят высшую группу инвалидности или больший процент потери трудоспособности, это позволит им получить большую единовременную денежную помощь.

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