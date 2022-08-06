Такі військові та їхні родини отримують ці гроші до моменту, поки не з'ясують обставини, за яких вони опинились у полоні або в заручниках. Гроші мають надходити поки їх не звільнять або визнають безвісти зниклими чи померлими згідно закону.

До теми Юрист пояснив, як здійснюються виплати родичам зниклих чи полонених військових

Що має робити командир, коли його підлеглий у полоні

Міноборони видало окреме доручення, за яким від командирів військових частин у разі захоплення військовослужбовців у полон або зникнення їх безвісти вимагається таке:

невідкладно оголосити наказом по військовій частині про призупинення будь-яких виплат на карткові рахунки цих військовослужбовців

протягом доби повідомляти про це письмово та через засоби зв'язку начальників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання сімей військовослужбовців з надсиланням відповідного сповіщення за встановленою формою

у визначені законом терміни призначати службові розслідування, щоб з'ясувати обставини, за яких захопили військовослужбовців у полон або ж вони зникли безвісти

подавати до територіальних органів поліції заяви про розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

невідкладно оголошувати наказом службове становище військовослужбовця за результатами проведеного службового розслідування.

Що мають робити начальники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки

Вони повинні отримати відповідні сповіщення від військових частин. Тоді на їх підставі невідкладно інформувати родину військовослужбовців про те, в якому порядку вони мають подати заяви на ім'я командирів військових частин. Також мають розповісти про перелік документів, щоб отримати гроші, які належать військовослужбовцю.

Також начальники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки повинні забезпечити належну комунікацію з командуванням військових частин. Мовиться про ті частини, від яких надійшли сповіщення щодо військових, які потрапили в полон або зникли безвісти. Комунікація повинна стосуватися інформування членів сімей про те, які заходи вжили, щоб визволити або знайти цих військовослужбовців.

Які ще функції виконують командири військових частин

Вони повинні розглядати заяви членів сімей таких військових протягом не більше як 15 діб. Вирішувати питання виплати або відмови у виплаті грошового забезпечення і видавати відповідний указ. Про це вони мають невідкладно повідомляти заявникам у письмовій формі

Також в їхню компетенцію входить поновлення виплати грошового забезпечення членам сімей цих військовослужбовців з оголошенням відповідного наказу по військовій частині. Її мають здійснювати з дня захоплення в полон військовослужбовця або з моменту, коли він зник безвісти. Тривати це має до повного з'ясування обставин, за яких його захопили в полон або він зник безвісти або звільнили з полону, або визнали його в установленому законом порядку безвісно відсутніми чи померлими.

У всіх випадках гроші виплачують не більше ніж до дня виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Командири військових частин мають припиняти виплату грошового забезпечення членам сімей таких військовослужбовців з дня, коли вияснили обставини щодо добровільної здачі його в полон. Також якщо він самовільно залишив військову частину, місце служби або дезертирування, про що оголошувати відповідним наказом по військовій частині та інформувати про це заявника.

Раніше виплачене грошове забезпечення членам сімей таких військовослужбовців з них не утримується.

Якщо членам сімей цих військовослужбовців відмовились виплачувати гроші, то в наказі обов'язково мають зазначати причини такої відмови.

При цьому заборонено відмовляти заявнику виплачувати належне військовослужбовцю грошове забезпечення, якщо протягом 15 днів з дати подачі ним заяви не з'ясовані в установленому законодавством порядку обставини щодо добровільної його здачі в полон, самовільного залишення військової частини, місця служби або дезертирування.

Кого вважають безвісти зниклим

Це той військовий, який зник безвісти під час захисту батьківщини. Понад 15 днів про нього та його місце перебування немає інформації. Натомість є відомості про те, що він самовільно залишив військову частину або місце служби.

Виплати для військових

Українським військовим, які перебувають у зоні бойових дій, виплачують зарплати в розмірі 100 тисяч гривень. Такий розмір зарплати для них затвердили ще в лютому 2022 року. Військові отримуватимуть відповідну зарплату лише за ті дні, коли безпосередньо беруть участь в бойових діях. У середньому зарплата військових в Україні коливається від 13 до 25 тисяч гривень в залежності від посади та обов'язків.

Також військові можуть розраховувати на виплати від держави під час лікування або ж реабілітації. Фінансове забезпечення передбачається у зв'язку з хворобою, перебуванням на лікуванні в медичних закладах, перебуванням у відпустці задля лікування у зв'язку з хворобою. Але військовий може розраховувати на фінансову підтримку терміном не більш як 4 місяці.

Крім того, Верховна Рада підтримала законопроєкт про виплату одноразової грошової допомоги військовослужбовцям. Її може отримати певна категорія захисників. Мовиться про військових, військовозобов'язаних або резервістів після первинного встановлення інвалідності або ступеня втрати працездатності. Коли їм встановлять вищу групу інвалідності або більший відсоток втрати працездатності, то це дозволить їм отримати більшу одноразову грошову допомогу.

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