Военный, которого из-за "запах" выгоняли в тамбур поезда, вернулся на войну

Военный Виктор Якименко, выгоняемый в тамбур поезда, уже уехал на передовую, дальше защищать Украину. Воин приезжал домой в отпуск всего на неделю.

Дочь военного Любовь рассказала, что отец уже на фронте. Его отпуск длился 9 дней с учетом времени на дорогу.

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Что известно о скандале

В ноябре сеть потряс скандал. В поезде "Укрзализныци" военного, который возвращался со службы в Донецкой области в Киев, выгнали в тамбур, потому что от него вроде бы "плохо пахнет". Украинский защитник вынужден был провести там 7 часов.

Родственники военного обратились к основательнице благотворительного фонда "Страна непокоренных" Любови Олиградской. Она подчеркнула, что вместо того, чтобы принимать благодарность от людей, защищающих Украину, очень "вежливая" проводница попросила его выйти в тамбур и спать там.

Реакция Укрзализныци

В Укрзализныце заявили, что разобрались в ситуации. Сначала отметили, что стюарды недостаточно четко отреагировали на ситуацию и не заметили конфликта.

Однако затем руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский отметил, что проводники заметили расстроенного военного уже в тамбуре. Они предлагали ему места в вагоне 1-го класса, но тот отказался. Очевидно, что защитник был оскорблен. Перцовский подчеркнул, что "разнеженным" пассажирам стоило закрыть рот, поскольку они едут в поезде именно благодаря усилиям военных и железнодорожников.

Дочь военного добавила, что ничего плохого обидчикам не желает, потому что правило бумеранга никто не отменял.

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