Донька військового Любов розповіла, що батько вже на фронті. Його відпустка тривала 9 днів з урахуванням часу на дорогу

До теми Вигнали з вагона через "поганий запах": в Укрзалізниці розповіли, хто образив військового

Що відомо про скандал

У листопаді мережу сколихнув скандал. У поїзді "Укрзалізниці" військового, який повертався зі служби на Донеччині до Києва, вигнали до тамбуру, бо від нього начебто "погано пахне". Український захисник був вимушений провести там 7 годин.

Родичі військового звернулись до засновниці благодійного фонду "Країна нескорених" Любові Оліградської. Вона наголосила, що замість того, аби приймати вдячність від людей, які боронять Україну, дуже "ввічлива" провідниця попросила його вийти в тамбур і спати там.

Реакція Укрзалізниці

В Укрзалізниці заявили, що розібралися в ситуації. Спочатку зазначили, що стюарди недостатньо чітко зреагували на ситуацію і не помітили конфлікту.

Однак потім керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський зазначив, що провідники помітили засмученого військового вже у тамбурі. Вони пропонували йому місця у вагоні 1-го класу, але той відмовився. Очевидно, що захисник був ображений. Перцовський наголосив, що "розніженим" пасажирам варто було стулити пельку, оскільки вони їдуть в потязі саме завдяки зусиллям військових та залізничників.

Донька військового додала, що нічого поганого кривдникам не бажає, бо правило бумеранга ніхто не скасовував.

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