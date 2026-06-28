Меня это очень беспокоит, – Вышебаба высказался о русском языке в Украине

После полномасштабного вторжения украинцы, говорившие по-русски, массово переходили на украинский язык. Однако сегодня, когда война длится уже почти четыре года, все еще остаются те, кто продолжает общаться на русском. А также есть родители, которые воспитывают детей на контенте страны-агрессора.

Военнослужащий, писатель и музыкант Павел Вышебаба рассказал 24 Каналу, как можно убедить молодое поколение украинцев выбирать украинский язык и культуру. В то же время писатель признал, что быстрого решения этого вопроса, к сожалению, нет.

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Нужно воспользоваться опытом Грузии

"Это непростой вопрос. Меня очень беспокоит откат к использованию русского языка именно среди украинских детей и подростков. Вспоминаю себя, как я влюбился в украинский язык через поэзию, через литературу. Так же мы можем влюбить в него новое поколение, даже если их родители общаются на русском языке, как у меня, например", – подчеркнул Вышебаба.

Писатель уверен, что качественная, классная, интересная, современная украинская культура может в себя влюбить. И тогда человек, который ею пользуется, будет идентифицировать себя как украинца. Он осознает, что общаться на украинском – это действительно современно и прогрессивно.

Как привлечь детей и подростков к украинскому языку и контенту: смотрите видео

Что касается российского контента и языка, то в этом смысле можно обратиться к опыту Грузии. Военнослужащий посещал эту страну 12–13 лет назад и обратил внимание на то, что на русском в Грузии говорят только люди, изучившие его еще в советские времена. А молодое поколение общается на грузинском, английском, немецком. Для них русский — это признак "совковости".

Обратите внимание! Владимир Зеленский принял закон, исключивший русский язык из перечня языков, к которым Украина применяет положения Европейской хартии региональных или языков меньшинств.

"В Украине происходит примерно такой же процесс. Есть люди, которые "давно сформировались", их уже "не переделаешь". Да и не нужно пытаться. Однако в целом процесс украинизации в стране запущен. Поэтому нужно давать детям доступ к украинской культуре. Моя дочь ходит в современный театр, и это здорово. Думаю, детям будет интересно, и они осознают свою принадлежность к этой культуре", — отметил Павел Вышебаба.

Он добавил, что на украинском говорят известные актеры, инфлюенсеры, и детям хочется быть к этому причастными. А в то же время, по его словам, какой-то дед-алкоголик у забора говорит по-русски и слушает Высоцкого. Именно на таком контрасте дети будут выбирать украинство.

Отметим, что по результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС) 65% респондентов считают, что русский язык нужно исключить из официального общения в Украине. В то же время лишь 5% опрошенных одобряют придание русскому языку статуса второго государственного языка в нашей стране.