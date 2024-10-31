Их готовят воевать с пеленок, – Черник оценил возраст военных из КНДР

Разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея отправляет на войну против Украины военных в возрасте до 20 лет. Однако недооценивать таких солдат не нужно.

Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник, заметив, что военных из КНДР с детства готовят к войне со "злыми" странами. Также он предположил, почему их россияне маскируют под бурятов.

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Черник оценил возраст военных из КНДР

Полковник запаса ВСУ объяснил, что каждый человек "прорастает" из определенного общественного мировоззрения. Он отметил, что военных из Северной Кореи однозначно не стоит недооценивать.

Их воевать со "злым Западом" или со "злой Южной Кореей" готовят с пеленок,

– подчеркнул Черник.

По физической способности, то 20 лет, видимо, является едва ли не лучшим для солдата. По мнению полковника запаса ВСУ, лучшим возрастом для военного штурмовика является возраст от 20 до 28 лет. Он отметил, что средний возраст военнослужащих армии США – это 26 лет.

"Конечно, я разделяю мнение, что в нашем мировоззрении и ментальных координатах 18 лет – это точно рано. Однако показателем, когда человек становится полноценно сформированным и физически, и ментально, является высшее базовое образование. В 18 лет поступил и в 23 года уже готов, то же касается и военного образования", – отметил Черник.

Интересно! Экс-глава ГУР Минобороны в 2015 – 2016 годах Валерий Кондратюк считает, что военные из КНДР не имеют не имеют достаточного опыта службы и подготовки. В то же время он отметил, что они относятся к штурмовым подразделениям, которые должны были быть направлены на войну против Южной Кореи, это свидетельствует, что они являются наиболее боевыми подразделениями.

По его словам, северокорейских военных маскируют под бурятов для того, чтобы потом нельзя было точно посчитать их потери. Однако, кроме того, здесь есть важный момент – россияне просто хотят "развести руками и сказать, что не имеют они здесь никаких северокорейских войск".

Россияне имеют очень специфический способ мышления. Они одну и ту же информацию, в зависимости от конъюнктуры пропаганды, могут подавать очень и очень по-разному. Они готовят разный инструментарий пропагандистского порядка,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Черник добавил, что войска КНДР не прибыли бы в Россию без разрешения Китая. Страна может в любой момент из-за определенных событий заставить Ким Чен Ына их забрать. Тогда КНДР просто скажет, что "их там не было, то были буряты".

К слову, Владимир Зеленский считает. что количество отправленных войск в Россию будет зависеть от реакции Запада. Если реакция не будет решительная – Ким Чен Ын может предоставить и 100 тысяч солдат.