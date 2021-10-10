Военным ВСУ рекомендуют отказаться от соцсети Telegram – Техника войны

Силы Европейского союза дополняют другие вооруженные силы ЕС, такие как Европейский корпус, Европейская жандармерия, Морские силы Европы и Боевые группы. В Евросоюзе обсуждают расширение своего присутствия в Украине, а именно развертывание военно-консультативной миссии, к которой планируется привлечь 60 сотрудников.

Какими еще оружейными новостями запомнилась уходящая неделя – узнайте в программе.

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Украинский беспилотник и военные учения с канадцами

• Ежегодную международную оборонительную выставку Украины откроют в 2022 году. Она объединит известные выставки "Оружие и безопасность", "Авиамир", "Эксперт Секьюрити" и "ПожТех". Инициатива принадлежит Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и направлена ​​на поддержку отечественного производителя, повышение уровня конкурентоспособности национального продукта на внутреннем и внешнем рынках.

• Украинские военные ознакомились с новыми образцами вооружения и военной техники Венгерской армии на полигоне Hajmаskеr. В частности, венгерские военные продемонстрировали основной боевой танк Leopard 2, БМП КЕф41 Линкс, БТР-80А. Авиационную часть представили вертолетами Airbus Helicopters H145M, Ми-17 и ударными Ми-24. Rheinmetall получил контракт в 300 миллионов евро на производство компонентов для боевых танков и самоходных гаубиц венгерской армии.

• Украинский ударный беспилотный авиационный комплекс "Грим" прошел летные испытания. БПЛА может поражать цели на закрытых позициях и использовать различные боевые части. Для увеличения продолжительности и дальности полета, комплекс укомплектовали мультикоптером. Он предназначен для транспортировки и вертикального запуска курсирующего боеприпаса на высоте 500-700 метров. Дроном руководит оператор. Он с помощью планшета выбирает цель для поражения.

Обратите внимание Это катастрофа, – Залужный возмущен заложенной суммой в бюджете на военных

• Военным рекомендуют отказаться от соцсети Telegram. Инициатором ограничения стал Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Он утвердил рекомендации по использованию социальных сетей военнослужащими. Документ информирует о рисках, разъясняет порядок создания официальных страниц воинских частей, их верификации, правила поведения военнослужащих в соцсетях, а также дает рекомендации по защите информации.

• Канадские военные самолеты Это-Эф-18ес ШЕРШНИ выполнили комплекс учебных задач совместно с украинскими коллегами на Су-27 "Flanker". Королевские военно-воздушные силы Канады проводят учения с Вооруженными силами Украины, чтобы улучшить оборонительные способности и развить оперативные возможности в соответствии со стандартами НАТО.

Китайские истребители и ракета, которая в 5 раз превышает скорость звука

• Впервые лазерное оружие ЛОВС развернули на корабле ВМС США Ponce еще в 2016 году. Тогда установка была тяжелой и маломобильной. Компания Raytheon разработала компактный боевой лазер Хелес, что способен эффективно выявлять и уничтожать небольшие беспилотные летательные аппараты и другое легкое вооружение.

• Raytheon совместно с Министерством обороны Великобритании заключили соглашение по комплектованию вооруженных сил лазерным оружием нового поколения – Хелес. Лазер оборудовали новой системой управления и мощной антенной выявления координат GPS.

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• Китай продемонстрировал образцы когда-то тайной высокотехнологичной военной техники. На выставке впервые осуществили полеты истребителя Chengdu J-20 с китайскими двигателями без российских компонентов. Также в Китае продолжаются испытания двух типов двигателей для транспортного самолета Y-20 и разработки беспилотника дальнего радиуса, который способен перевозить различные виды вооружения и оснащен средствами электронной разведки и борьбы.

• Австралия отказалась от контракта с Францией на строительство дизель-электрических подводных лодок из-за изменения стратегической среды. Зато инвестирует в американские атомные подводные лодки. Такие субмарины быстрее дизельных, берут на борт больше арсенала и экипажа, не надо заботиться о дозаправке. Строить субмарины планируют в Австралии.

• Министерство обороны Чехии подписало соглашение с израильской оборонной компанией Rafael Advanced Defense Systems о поставках зенитно-ракетных комплексов SPYDER. Четыре батареи комплексов придут на замену советских ЗРК Куб, которые до сих пор находятся в строю чешских вооруженных сил. Стоимость заказа – 627 миллионов долларов. Поставка ЗРК SPYDER должна начаться в 2023 году, завершить запланировали в 2026 году.

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• Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems Ltd представила новую радиосистему BNET NANO. Мультифункциональное радио, размером с ладонь, оснащенное многоканальным приемом и передачей данных, что позволяет подразделениям видеть цель сквозь деревья, стены, зеленки и другие заграждения. BNET NANO гарантирует бесперебойную связь крупных военных формирований даже там, где приглушают GPS-сигналы.

• Агентство перспективных оборонных разработок DARPA вместе с воздушными силами США провело успешные летные испытания гиперзвуковой воздушно-реактивной силовой установки Hawk. Ракета лучше всего работает в атмосфере, насыщенной кислородом, то есть на относительно небольших высотах. Ее скорость в 5 раз превышает звуковую. Hawk можно запускать из различных типов истребителей.

• Воздушные силы США заключили 10-летний контракт ID IQ на сумму 85 миллионов долларов. Соглашение предусматривает производство 170 роботов T7 для замены имеющейся 20-летней системы утилизации взрывоопасных предметов, а также обещает поддержку робототехники, техническое обслуживание и обучение. Поставки запланированы на 2022 год.