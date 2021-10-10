Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень, що минає – дізнайтесь у програмі.

До теми Українські зброярі здивували білорусів на міжнародній виставці – Техніка війни

Український безпілотник та військові навчання з канадцями

• Щорічну міжнародну оборонну виставку України відкриють у 2022 році. Вона об'єднає відомі виставки "Зброя і безпека", "Авіасвіт", "Експерт Сек'юриті" та "ПожТех". Ініціатива належить Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України та спрямована на підтримку вітчизняного виробника, підвищення рівня конкурентоспроможності національного продукту на внутрішньому і зовнішньому ринках.

• Українські військові ознайомилися з новими зразками озброєння та військової техніки Угорської армії на полігоні Hajmаskеr. Зокрема, угорські військові продемонстрували основний бойовий танк Leopard 2, БМП КЕф41 Лінкс, БТР-80А. Авіаційну частину представили гелікоптерами Airbus Helicopters H145M, Мі-17 і ударними Мі-24. Rheinmetall отримав контракт у 300 мільйонів євро на виробництво компонентів для бойових танків та самохідних гаубиць угорської армії.

• Український ударний безпілотний авіаційний комплекс "Грім" пройшов льотні випробування. БПЛА може уражати цілі на закритих позиціях та використовувати різні типи бойових частин. Для збільшення тривалості та дальності польоту, комплекс укомплектували мультикоптером. Він призначений для транспортування та вертикального запуску баражувального боєприпасу на висоті 500-700 метрів. Дроном керує оператор. Він за допомогою планшета обирає ціль для ураження.

Зверніть увагу Це катастрофа, – Залужний обурений закладеною сумою в бюджеті на військових

• Військовим рекомендують відмовитись від соцмережі Telegram. Ініціатором обмеження став Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він затвердив рекомендації з використання соціальних мереж військовослужбовцями. Документ інформує про ризики, роз'яснює порядок створення офіційних сторінок військових частин, їх верифікації, правила поведінки військовослужбовців у соцмережах, а також надає рекомендації щодо захисту інформації.

• Канадські військові літаки Це-еФ-18ес ШЕРШНІ виконали комплекс навчальних завдань спільно з українськими колегами на Су-27 "Flanker". Королівські військово-повітряні сили Канади проводять навчання зі Збройними силами України, щоб поліпшити оборонні спроможності та розвиток оперативних можливостей відповідно до стандартів НАТО.

Китайські винищувачі та ракета, що у 5 разів перевищує швидкість звуку

• Вперше лазерну зброю ЛОВС розгорнули на кораблі ВМС США Ponce ще у 2016 році. Тоді установка була важкою і маломобільною. Компанія Raytheon розробила компактний бойовий лазер Хелес, що здатний ефективно виявляти та знищувати невеликі безпілотні літальні апарати та інше легке озброєння.

• Raytheon спільно з Міністерством оборони Великобританії уклали угоду щодо комплектування збройних сил лазерною зброєю нового покоління - Хелес. Лазер обладнали новою системою управління та потужною антеною виявлення координат GPS.

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• Китай продемонстрував зразки колись таємної високотехнологічної військової техніки. На виставці вперше здійснили польоти винищувачі Chengdu J-20 з китайськими двигунами й без російських компонентів. Також в Китаї тривають випробування двох типів двигунів для транспортного літака Y-20 і розроблення безпілотника далекого радіусу, який здатен перевозити різні види озброєння та оснащений засобами електронної розвідки й боротьби.

• Австралія відмовилась від контракту з Францією на будівництво дизель-електричних підводних човнів через зміну стратегічного середовища. Натомість інвестує в американські атомні підводні човни. Такі субмарини швидші за дизельні, беруть на борт більший арсенал, екіпажу не треба дбати про дозаправлення. Будувати субмарини планують в Австралії.

• Міністерство оборони Чехії підписало угоду з ізраїльською оборонною компанією Rafael Advanced Defense Systems про постачання зенітно-ракетних комплексів SPYDER. Чотири батареї комплексів прийдуть на заміну радянських ЗРК Куб, що й досі перебувають в строю чеських збройних сил. Вартість замовлення – 627 мільйонів доларів. Постачання ЗРК SPYDER мають початись у 2023 році, завершити запланували у 2026 році.

До речі Росія вперше провела запуск гіперзвукової ракети "Циркон" з підводного човна

• Ізраїльська компанія Rafael Advanced Defense Systems Ltd представила нову радіосистему BNET NANO. Мультифункціональне радіо, розміром з долоню, оснащене багатоканальним прийманням та передачею даних, що дозволяє підрозділу бачити ціль скрізь дерева, стіни, зеленки та інші загородження. BNET NANO гарантує безперебійний зв'язок великих військових формувань навіть там, де приглушують GPS сигнали.

• Агентство перспективних оборонних розробок DARPA разом з повітряними силами США провело успішні льотні випробування гіперзвукової повітряно-реактивної силової установки Hawk. Ракета найкраще працює в атмосфері, насиченій киснем, тобто на відносно невеликих висотах. Її швидкість у 5 разів перевищує звукову. Hawk можна запускати з різних типів винищувачів.

• Повітряні сили США уклали 10-річний контракт ID IQ на суму 85 мільйонів доларів. Угода передбачає виробництво 170 роботів T7 для заміни наявної 20-річної системи утилізації вибухонебезпечних предметів, а також обіцяє підтримку робототехніки, технічне обслуговування та навчання. Постачання заплановані на 2022 рік.