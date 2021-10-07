Не так давно, в российских СМИ с непередаваемым ажиотажем и эйфорией передавали, что к 2030 году в состав ВКС РФ будет передано 76 истребителей этого самого почти пятого поколения Су-57.

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Данные планы — это не более чем фантазии россиян о некоем своем месте в когорте стран, производящих истребители пятого поколения, коего им, на самом деле, там места — нет.

В частности, в 2019 году было объявлено, что ВКС РФ получат первый серийный истребитель почти пятого поколения. В декабре 2019 года этот самый первый серийный Су-57 разбился из-за отказа системы управления, буквально за 3 дня до его передачи в состав ВКС РФ.

В августе 2020 года министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу посетил в Комсомольске-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина, на котором проходила сборка второго "серийного" истребителя почти пятого поколения Су-57. Этот визит должен был продемонстрировать, что работа над Су-57 кипит, но в действительности он продемонстрировал, что второй "серийный" Су-57 собирается в формате каннибализма, то есть, на новом истребителе устанавливались детали и узлы с других самолетов, в частности – киль.

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Когда же первый серийный Су-57 (второй по счету, поскольку первый, как упоминалось выше — разбился) был передан ВКС РФ, то он до сих пор остается на испытаниях в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске (ГЛИЦ). То есть, фактически, в состав ВКС РФ в декабре 2020 года он был передан исключительно формально, а по факту, продолжает проходить испытания.

Второй Су-57 в 2021 пока еще не принят в состав ВКС РФ, в принципе, как и первый… То есть, грубо говоря, на сегодняшний день реально выполняющих поставленные задачи серийных Су-57 в составе ВКС РФ – 0. Пишу прописью для понимания – НОЛЬ.

Между тем, согласно планам США и партнеров в ЕС, к 2030 в Европу будет продано общим количеством более 450 истребителей F-35.

В данном случае речь идет не о производстве F-35 в США для внутренних потребностей, которое уже давно превышает 150 единиц в год, а о поставках именно в Европу. И не только.

Согласно официальным данным, по состоянию на 2021 год 465 единиц F-35 стоят на вооружении воздушных сил США, 132 единицы поставлены в Европу, а 103 единицы в азиатский регион.

В 2021 году истребители F-35 уже размещены на 21 базе по всему миру, по данной программе подготовлено более 1 460 пилотов и 11 025 технических специалистов, а совокупный налет F-35 составил более 430 000 часов.

В сентябре этого года комитет Палаты Представителей Конгресса США по вооруженным силам поддержал программу приобретения истребителей F-35 Lightning II на сумму $398 млрд в 2022 финансовом году, при этом отметив, что вооружение новейшими истребителями осуществляется намного медленнее, чем необходимо, в рамках противостояния России и Китаю.

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Намного медленнее? В Lockheed Martin заявили, что к концу 2021 года будет выпущено 133-139 истребителей F-35, а в 2022 произведено 151-153 самолета. В 2023 производство F-35 составит не менее 156.

И это при том, что с 2019 года в состав ВКС РФ не было поставлено ни одного Су-57. Су-57 который бы летал и стращал всяких там американских истребителей, которых он, по заверениям, звучащим уже более 10 лет, превосходит в стократ!

Смешно. Причем, смешно именно F-35.