Воевал на Донбассе на стороне боевиков: в Чехии заочно приговорили экс-военного к 21 году тюрьмы

Городской суд Праги приговорил к 21 году лишения свободы гражданина Чехии. Он воевал на Востоке Украины на стороне пророссийских боевиков и не вернулся на родину.

Бывший военный Мартин в 2014 году прибыл в Донецк и участвовал в боевых действиях на стороне пророссийских боевиков. В частности, под Иловайском и Дебальцево.

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44-летний гражданин Чехии по меньшей мере до 2018 года был вовлечен в танковые подразделения. Он возглавлял танковую роту, а впоследствии артиллерийскую батарею.

Представительница суда Сильвия Слепичкова заявила, что присутствие бывшего военного на Донбассе подтверждают многочисленные показания свидетелей, его активность в соцсетях, а также публикации в украинских СМИ.

Обстоятельством, которое отягощает наказание, является то, что Совокуп – бывший военный чешской армии. Он воспользовался своими командирскими навыками на Донбассе, поэтому его участие было серьезнее, чем у обвиняемых в большинстве аналогичных дел.

Адвокат осужденного заявила о подаче апелляции сразу после оглашения приговора. По ее словам, сообщения мужчины в соцсетях и публикации в СМИ не являются достаточными доказательствами его активного участия в боевых действиях.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис отметил, что такая квалификация является традиционной для подобных дел в Чехии. В частности, совершение террористического акта в составе организованной группировки для подрыва территориальной целостности и суверенитета Украины.

К сожалению, приговор пока заочный, потому что это лицо скрывается на оккупированных Россией территориях,

– заявил Евгений Перебийнис.

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Разоблачение боевиков на Донбассе: другие новости

В Луганской области в районе наблюдательного пункта в зоне Операции Объединенных сил 27 декабря задержали пророссийского боевика. Он шел в сторону украинских позиций и у него был "паспорт" псевдореспублики.

В Луганской области разоблачили 59-летнюю женщину, которая в течение 2 лет проходила службу в войсках боевиков. Ее задержали во время проверки документов на блокпосту.

Контрразведчики СБУ задержали в Донецкой области пророссийского боевика. Он был участником так называемого штурмового подразделения "Сомали", которое воевало против украинских защитников.

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