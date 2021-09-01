Воевать придется вместе, – Лукашенко об участии Беларуси в учениях "Запад-2021"

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь вместе с Россией примет участие в военных учениях "Запад-2021". Самопровозглашенный президент аргументировал это тем, что "воевать придется вместе".

Об этом Лукашенко сообщил в беседе с журналистами. Он в очередной раз заговорил о Союзной армии Беларуси и России.

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Лукашенко сказал, что армии обеих стран очень похожи, но надо еще поработать над слаженностью работы.

Мы вместе должны учиться, потому что воевать придется вместе. Потому, если есть армия, вооруженные силы, их надо готовить,

– подытожил лидер Беларуси.

По его словам, во время учений "Запад-2021" проверят боеготовность армии к обороне Союзного государства. Лукашенко подчеркнул, что будет наблюдать за ходом учений на одном из полигонов в Беларуси, а Путин – в России.

Лукашенко отметил, что российско-белорусские маневры якобы не имеют захватнического характера, поэтому странам-членам НАТО не стоит опасаться за свою безопасность.

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Что известно об учениях "Запад-2021"

Совместные военные учения России и Беларуси"Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября. Тема учений – "Применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Накануне учений Лукашенко созвонился с Путиным. Стороны обсудили тему сотрудничества в области подготовки кадров военных и спецслужб.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина осознает, какие замыслы у совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2021". Поэтому военные готовы к различным шагам со стороны этих государств.