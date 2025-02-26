Без шансов для врага: один воин Нацгвардии взял в плен сразу 6 оккупантов

Украинский защитник, воин Нацгвардии взял в плен сразу 6 оккупантов. Военный провел фантастическую операцию и пополнил обменный фонд.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 4 батальон оперативного назначения "Сила Свободы" 4 бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж".

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Как украинский воин брал в плен оккупантов

В 4 батальоне оперативного назначения "Сила Свободы" показали кадры уникальной спецоперации, как один военнослужащий брал в плен сразу 6 оккупантов. Так, украинский защитник обнаружил вражескую позицию и начал отрабатывать по ней.

Впоследствии оккупанты решили сдаться и вышли из укрытия. Как признались пленные, они сложили оружие и с поднятыми руками выползли из "норы". После того – все шестеро без сопротивления сдались украинскому защитнику.

Как украинский воин самостоятельно взял в плен 6 оккупантов: смотрите видео

Один из пленных рассказал, что сначала прибыл под Камышеваху, где копал "подземный город", впоследствии он оказался на боевом задании. Оккупант был водителем, но машину успешно поразили украинские защитники. Почти вся российская группа погибла на месте, но россиянину удалось спастись и спрятаться в лисьей норе.

Там он с другими российскими солдатами пробыл в течение трех суток без еды и воды. Рядом была позиция украинских защитников, поэтому оккупанты решили сдаться в плен.

Российские пленные отметили, что сейчас они ни в чем не нуждаются, ведь их кормят, дают свежую воду и сигареты. Один из российских солдат поблагодарил украинских защитников, что его взяли в плен.