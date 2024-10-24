При поддержке FPV-дронов: воин ВСУ самостоятельно отбил штурм оккупантов под Покровском

Боец 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" самостоятельно отразил штурм группы российских оккупантов на Покровском направлении. Ему лишь немного помогли собратья-операторы дронов.

Об этом сообщили военные из батальона "Скала". Ликвидировав группу вражеских солдат, защитник отразил штурм и удержал позицию.

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Как украинский военный отразил штурм россиян

Покровское направление. Группа оккупантов пыталась штурмовать позицию наших бойцов, но "Скала" дала достойный отпор захватчикам. В нашей мотивации – наша сила. Где стоит "Скала", россияне не будут иметь ни одного шанса,

– говорится в сообщении.

Кадры боя комментировал военный, который рассказал, что во время попытки штурма наш боец вышел из укрытия на трех захватчиков и совершил автоматную очередь, ранив одного из врагов. Повторными выстрелами он ликвидировал оккупанта.

"В это время трое коллег предыдущих трех просто стоят сбоку, курят. В них прилетел FPV. Двое, отползших, ждут троллейбуса", – с юмором отметил комментатор.

Боец "Скалы" бросил в этих оккупантов гранату, а потом еще одну.

Напомним, что Таврические десантники отбили очередной массированный российский штурм на Кураховском направлении. Оккупанты бросили 10 единиц бронетехники, чтобы прорвать нашу оборону в районе села Константиновка. Однако наши воины разбили захватчиков еще на подступах.